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NBA／巴特勒末節接管戰局 史特魯斯：合作過最聰明球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒在關鍵戰役火力全開，率熱火苦戰擊敗公牛晉級季後賽。 路透社
巴特勒在關鍵戰役火力全開，率熱火苦戰擊敗公牛晉級季後賽。 路透社

東區附加賽最後一戰，熱火今天在主場迎戰公牛，在巴特勒（Jimmy Butler）、史特魯斯（Max Strus）各攻下31分下，最終以11分差距搶下東區第8種子晉級季後賽，對於在關鍵戰役火力全開，巴特勒賽後也表示，在球隊有需要的情況下自己就會進入到進攻模式。

在前一場附加賽不敵老鷹後，熱火今天在主場背水一戰迎戰公牛，在上半場打完還取得5分領先的情況下，公牛第三節展開反撲逆轉戰局，不過末節巴特勒與史特魯斯挺身而出，兩人在第四節聯手拿下19分，幫這熱火最終以11分差距搶搭上東區季後賽末班車。

對於巴特勒末節火力全開，不僅個人得分還不斷為隊友製造機會，在比賽最後一分鐘連拿關鍵6分的史特魯斯就直言，巴特勒是他合作過最聰明的隊友，「我們只要把球傳給巴特勒，他就會為隊友找到空檔，我愛和巴特勒一起打球，他總是能找到我，他能讓每個人打得更加輕鬆。」

而巴特勒也直言，在球隊需要的情況下他就會轉入攻擊模式、打出侵略性，談到今天多次助攻給史特魯斯，他說：「他從開賽就手感發燙，之後也一直維持下去，他今天真的為自己賺進不少分數。」

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，巴特勒確實在比賽末段接管了整場比賽，但中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的防守一樣功不可沒，「巴特勒在比賽尾聲時用意志力接管了這場比賽，他不斷殺入禁區，不但完成『三分打』，還站上罰球線，但如果沒有阿德巴約的活躍防守表現，我們也無法贏球。」

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