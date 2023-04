NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

NBA官方於今日公布2022-23年賽季的年度獎項決選名單,連兩季摘下MVP殊榮的約柯奇(Nikola Jokic)將挑戰成為繼名人堂球星「大鳥」柏德(Larry Bird)後,首位達成MVP三連霸的球員。

但競爭對手來勢洶洶,76人隊的安比德(Joel Embiid)及公鹿隊的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不只同樣連續兩年入圍MVP,也將為約柯奇的三連霸之路帶來嚴峻的考驗。

The finalists for the seven awards honoring top performers from the 2022-23 NBA regular season ⬇️ pic.twitter.com/rHyjQ375Gf