NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

NBA官方於今日公布2022-23年賽季的年度獎項決選名單，連兩季摘下MVP殊榮的約柯奇（Nikola Jokic）將挑戰成為繼名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird）後，首位達成MVP三連霸的球員。

但競爭對手來勢洶洶，76人隊的安比德（Joel Embiid）及公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不只同樣連續兩年入圍MVP，也將為約柯奇的三連霸之路帶來嚴峻的考驗。

The finalists for the seven awards honoring top performers from the 2022-23 NBA regular season ⬇️ pic.twitter.com/rHyjQ375Gf — NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2023

聯盟今天揭曉7項個人大獎的最終入圍名單，包括年度MVP、最佳防守球員、年度新人王、最佳進步獎、最佳第六人、最佳總教練、最佳關鍵球員等獎項都將陸續出爐。

每年都引起球迷熱烈討論的MVP決選名單，今年再度由三名國際長人包辦。約柯奇不只率領金塊登頂西區第一，個人表現也同樣精彩，繳出場均24.5分、11.8籃板、9.8助攻的準大三元成績單。

安比德前兩次入選MVP最終都飲恨敗給約柯奇，本季他成為NBA合併ABA後，首位完成得分王二連霸的中鋒，也是近40年來首位連兩年場均至少30分10籃板的球員。

而早已手握兩座MVP獎盃的安戴托昆波，今年依舊展現統治力，以場均31.1分、11.8籃板、5.7助攻的全能數據帶領公鹿斬獲聯盟最佳戰績。

MVP大獎可說是人人有機會，各個沒把握，約柯奇如再獲獎，不僅是史上第4位完成MVP三連霸的球員，更是歐洲球員首位。

最佳新秀入圍者以狀元郎班切羅（Paolo Banchero）領跑，他將與雷霆威廉斯（Jalen Williams）、爵士凱斯勒（Walker Kessler）一同競爭，連拿3次東區單月最佳新秀的班切羅顯然是呼聲最高。

最佳防守球員候選人不約而同地由球隊的禁區守護者包辦，灰熊的聯盟阻攻王傑克森（Jaren Jackson Jr.）、公鹿老將洛培茲（Brook Lopez）和騎士的莫布里（Evan Mobley）將一同角逐。

塞爾蒂克的波格登（Malcolm Brogdon）迎戰尼克奎克利（Immanuel Quickley）及公鹿的波提斯（Bobby Portis），3人將競爭年度最佳第六人。

最佳進步獎則由爵士新王牌馬卡南（Lauri Markkanen）、雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和轉隊後持續大放異彩的布朗森（Jalen Brunson）比拚。

至於本季首度增加的最佳關鍵球員獎入圍名單中，國王福克斯（De'Aaron Fox）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、公牛德羅展（DeMar DeRozan）將一同角逐。

率領國王睽違17年重返季後賽、甚至還以黑馬之姿取得西區第三種子，國王主帥布朗（Mike Brown）首次執教就拿出絕佳成績，他將力爭生涯第2座年度最佳教練獎項；而布朗的對手將是雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault），及塞爾蒂克臨危受命的教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）。

The 2022-23 NBA Coach of the Year Finalists.#NBAAwards https://t.co/ZeJz32BI5f pic.twitter.com/9PYodoKMEo — NBA (@NBA) 2023年4月14日

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