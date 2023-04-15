快訊

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲！警方壓制1男 現場畫面曝

比年輕人更黏手機！這群人手機送修9成希望「立刻到手」

NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(中)連兩年面臨安比德和安戴托昆波的挑戰。 美聯社
約柯奇(中)連兩年面臨安比德和安戴托昆波的挑戰。 美聯社

NBA官方於今日公布2022-23年賽季的年度獎項決選名單，連兩季摘下MVP殊榮的約柯奇（Nikola Jokic）將挑戰成為繼名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird）後，首位達成MVP三連霸的球員。

但競爭對手來勢洶洶，76人隊的安比德（Joel Embiid）及公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不只同樣連續兩年入圍MVP，也將為約柯奇的三連霸之路帶來嚴峻的考驗。

聯盟今天揭曉7項個人大獎的最終入圍名單，包括年度MVP、最佳防守球員、年度新人王、最佳進步獎、最佳第六人、最佳總教練、最佳關鍵球員等獎項都將陸續出爐。

每年都引起球迷熱烈討論的MVP決選名單，今年再度由三名國際長人包辦。約柯奇不只率領金塊登頂西區第一，個人表現也同樣精彩，繳出場均24.5分、11.8籃板、9.8助攻的準大三元成績單。

安比德前兩次入選MVP最終都飲恨敗給約柯奇，本季他成為NBA合併ABA後，首位完成得分王二連霸的中鋒，也是近40年來首位連兩年場均至少30分10籃板的球員。

而早已手握兩座MVP獎盃的安戴托昆波，今年依舊展現統治力，以場均31.1分、11.8籃板、5.7助攻的全能數據帶領公鹿斬獲聯盟最佳戰績。

MVP大獎可說是人人有機會，各個沒把握，約柯奇如再獲獎，不僅是史上第4位完成MVP三連霸的球員，更是歐洲球員首位。

最佳新秀入圍者以狀元郎班切羅（Paolo Banchero）領跑，他將與雷霆威廉斯（Jalen Williams）、爵士凱斯勒（Walker Kessler）一同競爭，連拿3次東區單月最佳新秀的班切羅顯然是呼聲最高。

最佳防守球員候選人不約而同地由球隊的禁區守護者包辦，灰熊的聯盟阻攻王傑克森（Jaren Jackson Jr.）、公鹿老將洛培茲（Brook Lopez）和騎士的莫布里（Evan Mobley）將一同角逐。

塞爾蒂克的波格登（Malcolm Brogdon）迎戰尼克奎克利（Immanuel Quickley）及公鹿的波提斯（Bobby Portis），3人將競爭年度最佳第六人。

最佳進步獎則由爵士新王牌馬卡南（Lauri Markkanen）、雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和轉隊後持續大放異彩的布朗森（Jalen Brunson）比拚。

至於本季首度增加的最佳關鍵球員獎入圍名單中，國王福克斯（De'Aaron Fox）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、公牛德羅展（DeMar DeRozan）將一同角逐。

率領國王睽違17年重返季後賽、甚至還以黑馬之姿取得西區第三種子，國王主帥布朗（Mike Brown）首次執教就拿出絕佳成績，他將力爭生涯第2座年度最佳教練獎項；而布朗的對手將是雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault），及塞爾蒂克臨危受命的教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）。

Nikola Jokic Joel Embiid Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／熱火關鍵攻勢輾過公牛 季後賽首輪挑戰龍頭公鹿

公牛在第四節剩下3分47秒靠著懷特（Coby White）的三分球原本還掌握領先優勢，但沒想到接下來的時間他們進攻完全停滯，一共只得到1分，熱火殺出一波關鍵15比1的攻勢，以102比91力壓公牛，搶下

NBA／獨行俠疑為選秀籤故意輸球 聯盟判罰75萬美元

美國職籃NBA達拉斯獨行俠本月稍早對戰芝加哥公牛時，未讓主將上場而以較弱陣容應戰引發爭議，NBA當局今天表示，經過調查決...

NBA／巴特勒末節接管戰局 史特魯斯：合作過最聰明球員

東區附加賽最後一戰，熱火今天在主場迎戰公牛，在巴特勒（Jimmy Butler）、史特魯斯（Max Strus）各攻下3...

NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

NBA官方於今日公布2022-23年賽季的年度獎項決選名單，連兩季摘下MVP殊榮的約柯奇（Nikola Jokic）將挑戰成為繼名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird）後，首位達成MVP三連霸的

NBA／美媒列10球員明年可能轉戰中國 西蒙斯竟被點名

在NBA，不管是未能兌現潛力的新秀，或是廉頗老矣的老將，中國聯賽CBA都是最常被提及的去處，美媒《Fadeaway World》日前就列出十位頗具名氣，但下賽季很可能前往中國掏金的球員。 俗稱「

NBA／湖人如何戰勝灰熊？魔術強森：角色球員是關鍵

湖人隊在日前擊敗灰狼隊，挺進首輪賽事，將對上灰熊隊。對於自己效力多季的球隊，名宿魔術強森（Magic Johnson）也提出建言，寄望小將能挺身而出。 雖成功地在附加賽獲勝，但湖人贏得並不光彩，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦