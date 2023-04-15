NBA／東區八強正式出爐 首輪對戰賽程時間一覽

公牛在第四節剩下3分47秒靠著懷特（Coby White）的三分球原本還掌握領先優勢，但沒想到接下來的時間他們進攻完全停滯，一共只得到1分，熱火殺出一波關鍵15比1的攻勢，以102比91力壓公牛，搶下

2023-04-15 09:51