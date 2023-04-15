NBA／東區八強正式出爐 首輪對戰賽程時間一覽
隨著熱火淘汰公牛，東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火，各組對戰賽程時間如下：
【公鹿vs熱火】
第一場：4月17日週一，早上5：30，公鹿主場
第二場：4月20日週四，早上9：00，公鹿主場
第三場：4月23日週日，早上7：30，熱火主場
第四場：4月25日週二，待定，熱火主場
第五場：4月27日週四，待定，公鹿主場（如有需要）
第六場：4月29日週六，待定，熱火主場（如有需要）
第七場：5月1日週一，待定，公鹿主場（如有需要）
【塞爾蒂克vs老鷹】
第一場：4月16日週日，凌晨3：30，塞爾蒂克主場
第二場：4月19日週三，早上7：00，塞爾蒂克主場
第三場：4月22日週六，早上7：00，老鷹主場
第四場：4月24日週一，早上7：00，老鷹主場
第五場：4月26日週三，待定，塞爾蒂克主場（如有需要）
第六場：4月28日週五，待定，老鷹主場（如有需要）
第七場：4月30日週日，待定，塞爾蒂克主場（如有需要）
【76人vs籃網】
第一場：4月16日週日，凌晨1：00，76人主場
第二場：4月18日週二，早上7：30，76人主場
第三場：4月21日週五，早上7：30，籃網主場
第四場：4月23日週日，凌晨1：00，籃網主場
第五場：4月25日週二，待定，76人主場（如有需要）
第六場：4月28日週五，待定，籃網主場（如有需要）
第七場：4月30日週日，待定，76人主場（如有需要）
【騎士vs尼克】
第一場：4月16日週日，早上6：00，騎士主場
第二場：4月19日週三，早上7：30，騎士主場
第三場：4月22日週六，早上8：30，尼克主場
第四場：4月24日週一，凌晨1：00，尼克主場
第五場：待定，騎士主場（如有需要）
第六場：待定，尼克主場（如有需要）
第七場：待定，騎士主場（如有需要）
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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