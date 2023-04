NBA／熱火關鍵攻勢輾過公牛 季後賽首輪挑戰龍頭公鹿

公牛在第四節剩下3分47秒靠著懷特(Coby White)的三分球原本還掌握領先優勢,但沒想到接下來的時間他們進攻完全停滯,一共只得到1分,熱火殺出一波關鍵15比1的攻勢,以102比91力壓公牛,搶下東區季後賽最後一張門票,將在首輪挑戰龍頭公鹿。

在最後這波重要攻勢中,史特魯斯(Max Strus)一人獨拿6分,巴特勒(Jimmy Butler)得到4分,阿德巴約(Bam Adebayo)和赫洛(Tyler Herro)合拿5分,而公牛僅靠德羅展(DeMar DeRozan)的罰球獲得分數,期間7次投籃出手都未命中。整個第四節,熱火打出35比23的比分差距。

