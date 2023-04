NBA／美媒列10球員明年可能轉戰中國 西蒙斯竟被點名

在NBA,不管是未能兌現潛力的新秀,或是廉頗老矣的老將,中國聯賽CBA都是最常被提及的去處,美媒《Fadeaway World》日前就列出十位頗具名氣,但下賽季很可能前往中國掏金的球員。

俗稱「幹籃哥」的葛里芬(Blake Griffin)以勁爆體能聞名,加入聯盟後協助快艇隊成為「空拋之城」,被交易至活塞隊後,也曾帶傷率領球隊進軍季後賽,卻隨即每況愈下、轉為角色球員,本季在塞爾蒂克隊僅出賽41場,場均4.1分、3.8籃板,很可能得在下賽季淡出NBA。

另外,與葛里芬同為「空拋之城」一員的喬丹(DeAndre Jordan)也赫然入列。作為聯盟曾經的「第一中鋒」,喬丹雖然在加盟籃網隊之初,還被外界視為厄文(Kyrie Irving)和杜蘭特(Kevin Durant)外的第三巨頭,卻自此迅速退化,本季在金塊隊出賽39場,留下場均5.1分、5.2籃板成績,下賽季在NBA的機會同樣渺茫。

名單上最出人意料的,或許是現在還領著頂薪的西蒙斯(Ben Simmons)。雖然西蒙斯過去在季後賽低迷的表現,就曾讓粉絲嘲諷其應前往中國打球,但隨著他出場數急遽下降、本季6.9分、6.1助攻、6.3籃板的成績,這種可能性也越來越大。不過,他和籃網仍有約在身,年紀也較輕,因此和上述兩位前輩比,或許還有更多證明自己的機會。

除了三人以外,其他人分別是已經前往波多黎各的卡森斯(DeMarcus Cousins),佐蒙德(Andre Drummond)、布里吉斯(Miles Bridges)、歐拉迪波(Victor Oladipo)、布萊恩(Thomas Bryant)、華倫(T.J. Warren)以及哈瑞爾(Montrezl Harrell)。

