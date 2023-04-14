NBA／美媒列10球員明年可能轉戰中國 西蒙斯竟被點名

在NBA，不管是未能兌現潛力的新秀，或是廉頗老矣的老將，中國聯賽CBA都是最常被提及的去處，美媒《Fadeaway World》日前就列出十位頗具名氣，但下賽季很可能前往中國掏金的球員。

俗稱「幹籃哥」的葛里芬（Blake Griffin）以勁爆體能聞名，加入聯盟後協助快艇隊成為「空拋之城」，被交易至活塞隊後，也曾帶傷率領球隊進軍季後賽，卻隨即每況愈下、轉為角色球員，本季在塞爾蒂克隊僅出賽41場，場均4.1分、3.8籃板，很可能得在下賽季淡出NBA。

另外，與葛里芬同為「空拋之城」一員的喬丹（DeAndre Jordan）也赫然入列。作為聯盟曾經的「第一中鋒」，喬丹雖然在加盟籃網隊之初，還被外界視為厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）外的第三巨頭，卻自此迅速退化，本季在金塊隊出賽39場，留下場均5.1分、5.2籃板成績，下賽季在NBA的機會同樣渺茫。

名單上最出人意料的，或許是現在還領著頂薪的西蒙斯（Ben Simmons）。雖然西蒙斯過去在季後賽低迷的表現，就曾讓粉絲嘲諷其應前往中國打球，但隨著他出場數急遽下降、本季6.9分、6.1助攻、6.3籃板的成績，這種可能性也越來越大。不過，他和籃網仍有約在身，年紀也較輕，因此和上述兩位前輩比，或許還有更多證明自己的機會。

除了三人以外，其他人分別是已經前往波多黎各的卡森斯（DeMarcus Cousins），佐蒙德（Andre Drummond）、布里吉斯（Miles Bridges）、歐拉迪波（Victor Oladipo）、布萊恩（Thomas Bryant）、華倫（T.J. Warren）以及哈瑞爾（Montrezl Harrell）。

These players have no future in the NBAhttps://t.co/WYEGs4EYaj — Fadeaway World (@FadeawayWorld) April 12, 2023

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