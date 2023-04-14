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NBA／湖人如何戰勝灰熊？魔術強森：角色球員是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術強森認為，湖人角色球員需要站出來提供雙星支援。 歐新社
魔術強森認為，湖人角色球員需要站出來提供雙星支援。 歐新社

湖人隊在日前擊敗灰狼隊，挺進首輪賽事，將對上灰熊隊。對於自己效力多季的球隊，名宿魔術強森（Magic Johnson）也提出建言，寄望小將能挺身而出。

雖成功地在附加賽獲勝，但湖人贏得並不光彩，在灰狼少了戈貝爾（Rudy Gobert）、里德（Naz Reid）等禁區戰力下，他們居然於比賽前半段苦苦追趕，甚至在即將收下勝利時，因離譜的失誤被迫打至延長賽，最終才艱難得勝。

湖人之所以深陷苦戰，主要是因為雙星與施羅德（Dennis Schroder）外的球員發揮不佳，羅素(D'Angelo Russell)僅9投1中、里夫斯（Austin Reaves）13投4中，除此之外如八村壘等人手感也尚未恢復。

有鑑於此，魔術強森在個人推特表示，雙星外的其他球員能否正常發揮，是湖人能不能通過首輪的關鍵，「如果湖人要擊敗灰熊，他們必須要控制住節奏，羅素、施羅德、里夫斯這些角色球員也必須發揮良好，才能幫助詹姆斯（Lebron James）和戴維斯（Anthony Davis）。」

另外，後衛華克（Lonnie Walker IV）雖然在交易截止日後被擠出輪替，魔術強森卻將他視為奇兵，「我也希望能看到華克出現在系列賽中。」

湖人 灰熊 詹姆斯 戴維斯

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