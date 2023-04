NBA／湖人如何戰勝灰熊？魔術強森：角色球員是關鍵

湖人隊在日前擊敗灰狼隊,挺進首輪賽事,將對上灰熊隊。對於自己效力多季的球隊,名宿魔術強森(Magic Johnson)也提出建言,寄望小將能挺身而出。

雖成功地在附加賽獲勝,但湖人贏得並不光彩,在灰狼少了戈貝爾(Rudy Gobert)、里德(Naz Reid)等禁區戰力下,他們居然於比賽前半段苦苦追趕,甚至在即將收下勝利時,因離譜的失誤被迫打至延長賽,最終才艱難得勝。

湖人之所以深陷苦戰,主要是因為雙星與施羅德(Dennis Schroder)外的球員發揮不佳,羅素(D'Angelo Russell)僅9投1中、里夫斯(Austin Reaves)13投4中,除此之外如八村壘等人手感也尚未恢復。

有鑑於此,魔術強森在個人推特表示,雙星外的其他球員能否正常發揮,是湖人能不能通過首輪的關鍵,「如果湖人要擊敗灰熊,他們必須要控制住節奏,羅素、施羅德、里夫斯這些角色球員也必須發揮良好,才能幫助詹姆斯(Lebron James)和戴維斯(Anthony Davis)。」

另外,後衛華克(Lonnie Walker IV)雖然在交易截止日後被擠出輪替,魔術強森卻將他視為奇兵,「我也希望能看到華克出現在系列賽中。」

If the @Lakers are going to beat the Memphis Grizzlier they have to control the pace and the role players like Reaves, Schröder, D Lo, Beasley, Hachimura, and Troy Brown Jr. have to play great to help AD and LeBron. I’d also like to see Lonnie Walker play in the Memphis series.