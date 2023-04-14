NBA／丁威迪、庫茲瑪唇槍舌戰！湖人三連霸功臣被捲入戰火
籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）日前公開嘲諷巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）為了合約刷數據，稱不上球星。庫茲瑪聽聞後顯然十分生氣，在個人推特連發7篇文章回擊。丁威迪今天則再做出回應，湖人三連霸功臣福克斯（Rick Fox）意外躺槍。
丁威迪過去曾和庫茲瑪擔任短暫的隊友，不過今年1月底丁威迪開嗆老東家，「他們打球是為了賺錢而不是贏球。」近日他更是點名庫茲瑪，「大家都知道你不停出手是為了大合約，你在湖人連第3球星都稱不上，不然他們就不會交易你。」
此話一出庫茲瑪心態大暴走，揶揄丁威迪在聯盟被各隊踢來踢去，數據爛到像替補控衛，進季後賽是因為杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）拿下34場勝利，最後也不忘幫籃網的對手76人加油。
丁威迪今日再闢新戰場，暗酸庫茲瑪的冠軍是靠別人拿的，「有些人很幸運，我不會因福克斯和布萊恩（Kobe Bryant） 、歐尼爾（Shaquille O'Neal）拿冠軍而生氣，但我不能假裝福克斯是冠軍隊的領導者。」
"Some people are blessed to be in situations. We don't get mad at Rick Fox for winning a championship with Kobe and Shaq. Some people are blessed, but we can't act like Rick Fox led them to a championship."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年4月13日
Spencer Dinwiddie on Kyle Kuzma
(via @SNYNets)pic.twitter.com/vF5ZMigZoh
無辜被戰火波及到的福克斯也回應：「哈囉丁威迪很高興認識你，謝謝你的介紹，這張照片有「禪師」傑克森（Phil Jackson）任命的三位隊長，他們帶領湖人拿下三連霸，福克斯是誰？我就是其中一位隊長。」
Hello @SDinwiddie_25 #NiceToMeetYou Thanks for the introduction @ClutchPointsApp ~ this is a photo of the 3 Captains that @PhilJackson11 chose to lead his @Lakers Teams to Back2Back2Back Championships ~Who is @RickFox? I AM #TheOther #TheEnforcer— Rick Fox (@RickFox) 2023年4月14日
KEYS:#DefenseWinsChampionships pic.twitter.com/QdOBPOKeYQ
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