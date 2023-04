NBA／驚爆奪冠前一年曾考慮退休 字母哥：有和球團對話過

「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)還沒30歲,卻已囊括聯盟各項榮譽,不過,看似風光的他曾一度動念離開球場。

安戴托昆波自2013年加入聯盟後,逐年精進技術,隨即成為最頂端的球星,一連拿下例行賽MVP、最佳防守球員等殊榮。然而,即便字母哥成功利用個人實力,率領公鹿隊在例行賽繳出優秀戰績,球隊卻總是在季後賽令人失望地出局。

2020年,例行賽獲得56勝17負、排行東區第一的公鹿,在第二輪爆冷以1:4遭熱火隊淘汰,讓外界對球隊和安戴托昆波的批評達到高峰。近日受訪時,回憶這段往事,字母哥坦言自己曾考慮退休,「2020年,我曾經和球團有過對話,並準備要離開賽場。」

所幸,在與諮商師反覆溝通後,安戴托昆波打消了這個念頭,「他幫了我很多,不只是讓我成為更好的球員,也是更好的搭檔、更好的哥哥、更好的兒子、更好的人。也使我不再封閉自己,可以跟別人分享感受,因為在那時候,我嘗試逃離所有人,但那不是我。」

字母哥的選擇最終得到回報,下個賽季,在哈勒戴(Jrue Holiday)到來後,公鹿重整旗鼓,在季後賽對熱火完成復仇,並擊敗籃網、老鷹隊,最終於總冠軍賽以4:2力退太陽隊,拿下睽違已久的冠軍。

Giannis Antetokounmpo reveals he almost retired in 2020



“In 2020, I was ready to walk away from the game. I had that conversation – yes – with the front office.”



(Via Milwaukee Journal-Sentinel) pic.twitter.com/QojqmAei2t