NBA／驚爆奪冠前一年曾考慮退休 字母哥：有和球團對話過
「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)還沒30歲，卻已囊括聯盟各項榮譽，不過，看似風光的他曾一度動念離開球場。
安戴托昆波自2013年加入聯盟後，逐年精進技術，隨即成為最頂端的球星，一連拿下例行賽MVP、最佳防守球員等殊榮。然而，即便字母哥成功利用個人實力，率領公鹿隊在例行賽繳出優秀戰績，球隊卻總是在季後賽令人失望地出局。
2020年，例行賽獲得56勝17負、排行東區第一的公鹿，在第二輪爆冷以1：4遭熱火隊淘汰，讓外界對球隊和安戴托昆波的批評達到高峰。近日受訪時，回憶這段往事，字母哥坦言自己曾考慮退休，「2020年，我曾經和球團有過對話，並準備要離開賽場。」
所幸，在與諮商師反覆溝通後，安戴托昆波打消了這個念頭，「他幫了我很多，不只是讓我成為更好的球員，也是更好的搭檔、更好的哥哥、更好的兒子、更好的人。也使我不再封閉自己，可以跟別人分享感受，因為在那時候，我嘗試逃離所有人，但那不是我。」
字母哥的選擇最終得到回報，下個賽季，在哈勒戴（Jrue Holiday）到來後，公鹿重整旗鼓，在季後賽對熱火完成復仇，並擊敗籃網、老鷹隊，最終於總冠軍賽以4：2力退太陽隊，拿下睽違已久的冠軍。
Giannis Antetokounmpo reveals he almost retired in 2020— NBACentral (@TheNBACentral) April 12, 2023
“In 2020, I was ready to walk away from the game. I had that conversation – yes – with the front office.”
(Via Milwaukee Journal-Sentinel) pic.twitter.com/QojqmAei2t
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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