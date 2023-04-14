NBA／蟬聯得分王成MVP最大熱門 安比德：說不在乎是騙人的

76人球星安比德（Joel Embiid）已連兩季無緣MVP，本季他的表現和球隊戰績都再進化，官網最新一期MVP榜也超越金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），排名第一。安比德受訪時直言MVP很有意義。

安比德受訪時談到對MVP的看法，「如果有人說他不在乎MVP，那肯定是在說謊。這是作為一名籃球運動員能得到的最好獎項，拿到它非常有意義。」

「如果我拿下它，將證明我訓練的成果。這就是為什麼我關心它，投入大量的訓練後得到認可，代表沒有浪費時間」安比德說。

安比德本季場均33.1分，成為NBA和ABA合併後，第一位衛冕得分王的中鋒。他近期也獲得柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）等球星的認可，被視為最具統治力的球員。

Joel Embiid on our new show Headliners, talking MVP: “if someone tells you that they don't care, that's bullshit." @shobasketball pic.twitter.com/yC01fg5nHW — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 2023年4月12日

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