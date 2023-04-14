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NBA／西區兩大人氣前鋒首輪碰頭 太陽杜蘭特先讚快艇雷納德

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特已許久未和雷納德在季後賽對陣。 路透社
杜蘭特已許久未和雷納德在季後賽對陣。 路透社

NBA季後賽即將到來，第一輪賽事中，兩大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和雷納德（Kawhi Leonard）之間的對壘格外引人注目。

太陽隊在本季中段，透過重磅交易引進杜蘭特，最終位居西區第四；快艇隊則維持原本雙前鋒的陣容，並獲得第五名，這也代表著兩支奪冠熱門在首輪就得碰頭，且將有一隊得提前打包回家。

在這個組合中，除了杜蘭特與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「前雷霆雙少對決」，他和雷納德的攻防也是重頭戲之一。對於要碰上另一名頂級前鋒，杜蘭特在受訪時說：「這很有趣，我在他剛進聯盟時碰頭過，那時他還不是巨星。我看著雷納德一路發展，他能幫助身邊的人變得更好。」

上次兩人在季後賽碰頭，已經要追溯到2016-17賽季，當時甫加入勇士隊、組成超級球隊的杜蘭特，在西區總決賽迎戰當年由雷納德領軍、同樣豪取60勝的馬刺隊。可惜後者在首場即因傷報銷，讓勇士無懸念地以4：0帶走勝利，兩人也未能如預期帶來精采表演。

太陽、快艇將在週一早上迎來首場比賽，屆時，兩隊勢必會激盪出如同決賽般的火花。

太陽 快艇 雷納德 杜蘭特

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