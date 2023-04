NBA／西區兩大人氣前鋒首輪碰頭 太陽杜蘭特先讚快艇雷納德

NBA季後賽即將到來,第一輪賽事中,兩大前鋒杜蘭特(Kevin Durant)和雷納德(Kawhi Leonard)之間的對壘格外引人注目。

太陽隊在本季中段,透過重磅交易引進杜蘭特,最終位居西區第四;快艇隊則維持原本雙前鋒的陣容,並獲得第五名,這也代表著兩支奪冠熱門在首輪就得碰頭,且將有一隊得提前打包回家。

在這個組合中,除了杜蘭特與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的「前雷霆雙少對決」,他和雷納德的攻防也是重頭戲之一。對於要碰上另一名頂級前鋒,杜蘭特在受訪時說:「這很有趣,我在他剛進聯盟時碰頭過,那時他還不是巨星。我看著雷納德一路發展,他能幫助身邊的人變得更好。」

上次兩人在季後賽碰頭,已經要追溯到2016-17賽季,當時甫加入勇士隊、組成超級球隊的杜蘭特,在西區總決賽迎戰當年由雷納德領軍、同樣豪取60勝的馬刺隊。可惜後者在首場即因傷報銷,讓勇士無懸念地以4:0帶走勝利,兩人也未能如預期帶來精采表演。

太陽、快艇將在週一早上迎來首場比賽,屆時,兩隊勢必會激盪出如同決賽般的火花。

"I played against Kawhi when he was young coming into the league and he didn't have this role that he has now."



