NBA／一個重建一個衝冠？ 某球隊高層：有意換來里拉德

熱火隊和拓荒者隊,目前都站上了要續拚或重建的十字路口,這情形也使得兩隊出現可能的交易機會。根據外媒報導,熱火有機會以赫洛(Tyler Herro)為主體換來里拉德(Damian Lillard)。

拓荒者即便季前交易來格蘭特(Jerami Grant),本季戰績依然悽慘,早早便與季後賽無緣,以33勝49負位列西區第13;熱火雖然目前仍保有季後賽機會,卻也在日前輸給老鷹後命懸一線,很有可能追隨拓荒者腳步,提早放暑假。

近幾年以「忠誠」自豪的里拉德,前段時間曾說過,「沒興趣和2到3年才能成熟的球員打球」,被外界解讀為不願和球隊一同重建,這讓要續拚冠軍的熱火有了可趁之機。根據《Heat Nation》報導,一名NBA球隊高層表示,熱火確實有可能交易來里拉德,並指出「這必須從赫洛開始,一旦他的新合約開跑,球隊就可以將他送到波特蘭。」

不過,為了配平薪資,熱火勢必要將更多球員加入包裹,這名高層就說:「拓荒者會需要收入羅賓森(Duncan Robinson)、羅瑞(Kyle Lowry)等爛合約,交易才能達成。所以熱火會願意出多少選秀權?」並表示除了選秀權外,還可以加入約維奇(Nikola Jovic)來達成協議。

若這筆交易能達成,對雙方來說算是雙贏,熱火將獲得等級更高的持球者來衝擊冠軍;拓荒者則能拿到較年輕的赫洛,還有一些選秀權來開始重建。

