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NBA／一個重建一個衝冠？ 某球隊高層：有意換來里拉德

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德本季繳出生涯年表現，球隊戰績卻不見起色。 美聯社
里拉德本季繳出生涯年表現，球隊戰績卻不見起色。 美聯社

熱火隊和拓荒者隊，目前都站上了要續拚或重建的十字路口，這情形也使得兩隊出現可能的交易機會。根據外媒報導，熱火有機會以赫洛（Tyler Herro）為主體換來里拉德（Damian Lillard）。

拓荒者即便季前交易來格蘭特（Jerami Grant），本季戰績依然悽慘，早早便與季後賽無緣，以33勝49負位列西區第13；熱火雖然目前仍保有季後賽機會，卻也在日前輸給老鷹後命懸一線，很有可能追隨拓荒者腳步，提早放暑假。

近幾年以「忠誠」自豪的里拉德，前段時間曾說過，「沒興趣和2到3年才能成熟的球員打球」，被外界解讀為不願和球隊一同重建，這讓要續拚冠軍的熱火有了可趁之機。根據《Heat Nation》報導，一名NBA球隊高層表示，熱火確實有可能交易來里拉德，並指出「這必須從赫洛開始，一旦他的新合約開跑，球隊就可以將他送到波特蘭。」

不過，為了配平薪資，熱火勢必要將更多球員加入包裹，這名高層就說：「拓荒者會需要收入羅賓森（Duncan Robinson）、羅瑞（Kyle Lowry）等爛合約，交易才能達成。所以熱火會願意出多少選秀權？」並表示除了選秀權外，還可以加入約維奇（Nikola Jovic）來達成協議。

若這筆交易能達成，對雙方來說算是雙贏，熱火將獲得等級更高的持球者來衝擊冠軍；拓荒者則能拿到較年輕的赫洛，還有一些選秀權來開始重建。

Damian Lillard Kyle Lowry Jerami Grant

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