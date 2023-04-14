NBA／一個重建一個衝冠？ 某球隊高層：有意換來里拉德

雖然最終仍順利挺進季後賽，但勇士隊開季曾因格林（Draymond Green）打人事件烏煙瘴氣，而當事人波爾（Jordan Poole）日前在記者會上的表現，也讓人懷疑他仍未釋懷。 開季前的訓練

2023-04-14 12:55