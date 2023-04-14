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NBA／為何被媒體貼「敏感」標籤？KD：因為我去勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）經常在社群媒體和球迷筆戰，因此被外界貼上「太敏感」的標籤。對此杜蘭特不以為然，認為自己的行為被過度放大，原因和當年加盟勇士隊有關。

杜蘭特近日接受《福斯體育》訪問為自己辯解，「因為我去勇士，人們不喜歡這件事，出於某些原因想讓我沉默，我也無法確切說明為什麼。」

許多球迷經常和杜蘭特在網路起衝突，對此他強調不是只有他會這樣做，「我看見里拉德（Damian Lillard）、詹姆斯（LeBron James）、格林（Draymond Green）及聯盟其他球員都在社群媒體發言，但他們卻沒被貼上『敏感』的標籤。」

雖然加盟勇士讓杜蘭特飽受罵名，但也讓他奪下兩座冠軍及FMVP，被問到是否後悔離開勇士時，杜蘭特說：「當然不會，我不後悔自己做的任何事，不後悔我在聯盟的任何時光。我每天都在最大化利用時間，當踏上球場時，就能發揮最大的潛力。」

Kevin Durant

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