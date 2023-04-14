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NBA／稱快艇「空拋之城」不可能奪冠 瑞佛斯：我們處得不好

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇當年的「空拋之城」組合名震一時，最後卻0冠收場。 美聯社資料照
快艇當年的「空拋之城」組合名震一時，最後卻0冠收場。 美聯社資料照

在雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）加入之前，快艇隊就曾因組成「空拋之城」成為西區強權，但當時執教的瑞佛斯（Doc Rivers）卻認為，那支球隊本就不可能奪冠。

快艇於2007年選秀會選入喬丹（DeAndre Jordan），又在2009以狀元籤拿下葛里芬(Blake Griffin)，再加上之後交易來的保羅（Chris Paul），兩名體能勁爆的前場，和聯盟最強的傳球者，讓球隊有了「空拋之城」的美名。

然而，即便擁有豪華的先發陣容，還有也是透過交易而來的冠軍教練瑞佛斯，此時期的快艇卻從未踏進西區決賽，還曾在季後賽3：1領先被火箭逆轉、主力輪流報銷等意外也層出不窮。種種因素，讓這隻名氣響亮的球隊最終走向瓦解。先是喬丹加入獨行俠、葛里芬被送到活塞、保羅則到休士頓與哈登（James Harden）聯手。

雖然粉絲常思考，若這支球隊運氣再好一點，是否早已捧起獎盃，但現為76人教頭的瑞佛斯在受訪時卻不這麼認為，他說：「當你回頭看，那支球隊永遠無法贏得冠軍。」並將矛頭直指球隊向心力，「我們相處地不夠好。」

即便三巨頭全數出走，快艇卻未因此走入黑暗期，不僅在接下來都能維持五成以上勝率，還很快地迎來兩名攻守全能的明星前鋒喬治與雷納德，這幾年雖是奪冠熱門，但雙星一樣尚未如願，諷刺的是快艇接下來首輪季後賽碰上太陽，正好要與過去的「船長」保羅正面對決。

快艇 保羅 葛里芬 喬丹

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