NBA／稱快艇「空拋之城」不可能奪冠 瑞佛斯：我們處得不好

在雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)加入之前,快艇隊就曾因組成「空拋之城」成為西區強權,但當時執教的瑞佛斯(Doc Rivers)卻認為,那支球隊本就不可能奪冠。

快艇於2007年選秀會選入喬丹(DeAndre Jordan),又在2009以狀元籤拿下葛里芬(Blake Griffin),再加上之後交易來的保羅(Chris Paul),兩名體能勁爆的前場,和聯盟最強的傳球者,讓球隊有了「空拋之城」的美名。

然而,即便擁有豪華的先發陣容,還有也是透過交易而來的冠軍教練瑞佛斯,此時期的快艇卻從未踏進西區決賽,還曾在季後賽3:1領先被火箭逆轉、主力輪流報銷等意外也層出不窮。種種因素,讓這隻名氣響亮的球隊最終走向瓦解。先是喬丹加入獨行俠、葛里芬被送到活塞、保羅則到休士頓與哈登(James Harden)聯手。

雖然粉絲常思考,若這支球隊運氣再好一點,是否早已捧起獎盃,但現為76人教頭的瑞佛斯在受訪時卻不這麼認為,他說:「當你回頭看,那支球隊永遠無法贏得冠軍。」並將矛頭直指球隊向心力,「我們相處地不夠好。」

即便三巨頭全數出走,快艇卻未因此走入黑暗期,不僅在接下來都能維持五成以上勝率,還很快地迎來兩名攻守全能的明星前鋒喬治與雷納德,這幾年雖是奪冠熱門,但雙星一樣尚未如願,諷刺的是快艇接下來首輪季後賽碰上太陽,正好要與過去的「船長」保羅正面對決。

“That team was never going to win, when you look back at it. We just didn’t get along well enough as a group.”



Doc Rivers on his former Clippers team



(via NBA Today) pic.twitter.com/5Pbb0haWw1