快訊

男孩趴池邊伸手餵食「超巨潛水艇鯉魚」！網驚：感覺隨時會把小朋友吃掉

日駐台單位徵代表官邸職員 月薪27K「需通英日語＋清掃洗衣」

兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

NBA／聯合航空願出免費機票 將德羅展女兒尖叫聲帶到南灘

中央社／ 台北14日電
總部位於芝加哥的美國聯合航空今天在官方推特上透露，願提供免費機票，讓公牛球星德羅展(左)的女兒狄亞（右）前往邁阿密。 截圖自公牛官方推特
總部位於芝加哥的美國聯合航空今天在官方推特上透露，願提供免費機票，讓公牛球星德羅展(左)的女兒狄亞（右）前往邁阿密。 截圖自公牛官方推特

總部位於芝加哥的美國聯合航空今天在官方推特上透露，願提供免費機票，讓公牛球星德羅展的女兒狄亞（Diar）前往邁阿密，繼續發揮她的尖叫聲來干擾熱火罰球，幫助公牛隊獲勝。

聯合航空的官方推特PO文寫道：「機票我們出，德羅展你怎麼說？我們很樂意把狄亞的天賦帶到南灘。」

昨天的東區附加賽，例行賽排名第10的芝加哥公牛，對上排名第9的多倫多暴龍，德羅展（DeMar DeRozan）的女兒狄亞坐在籃框底下，只要暴龍球員上罰球線時，她就發出驚人的尖叫聲干擾對方罰球。

根據美國媒體StatMuse統計，暴龍昨天全場36次發球僅罰進18球，是隊史自從1997年以來罰丟最多球的1場比賽，命中率僅50%，更和全隊例行賽78%的罰球命中率相去甚遠。

公牛將於明早上7時，客場出戰例行賽排名第7的邁阿密熱火，獲勝的球隊就可拿下東區第8種子晉級季後賽。

熱火在東區附加賽首戰，主場敗給亞特蘭大老鷹，貧攻的熱火本季例行賽平均僅能攻下109分，對老鷹也只拿下105分，加上薄弱的禁區，要如何應付本季場均17.6分、11籃板的公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）將是一大挑戰。

熱火 公牛 DeMar DeRozan

延伸閱讀

NBA／例行賽橫掃熱火僅供參考 公牛教頭：附加賽是新挑戰

NBA／公牛、熱火改寫附加賽歷史 貝佛利有望延續個人紀錄

NBA／拉文下半場轟30分 公牛教頭：讓我們看到希望

NBA／斬老東家後將對老戰友羅瑞 德羅展透露女兒下場不會在

相關新聞

NBA／聯合航空願出免費機票 將德羅展女兒尖叫聲帶到南灘

總部位於芝加哥的美國聯合航空今天在官方推特上透露，願提供免費機票，讓公牛球星德羅森的女兒狄亞（Diar）前往邁阿密，繼續...

NBA／與安德森講和歸隊 戈貝爾：家人也是會打架

在因為對隊友安德森（Kyle Anderson）出拳遭到球隊禁賽一場錯過附加賽後，灰狼隊明星中鋒戈貝爾（Rudy Gob...

NBA／選秀日被家鄉球隊76人交易 布里吉斯：我還是很不爽

籃網隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）生涯自太陽隊發跡，也在鳳凰城打出名號，不過他一開始其實是由家鄉球隊76人選入後才被交易，近日受訪時回憶當年選秀日仍相當憤怒。 2018年為知名的選

NBA／老將會製造混亂嗎？ 勇士波爾高EQ回覆網讚爆

雖然最終仍順利挺進季後賽，但勇士隊開季曾因格林（Draymond Green）打人事件烏煙瘴氣，而當事人波爾（Jordan Poole）日前在記者會上的表現，也讓人懷疑他仍未釋懷。 開季前的訓練

NBA／書寫浪花傳奇 柯瑞與湯普森季後賽三分數已超越10隊

浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）已加入聯盟逾十年，兩人為勇士拿下4座總冠軍，而神準的三分也讓他們在季後賽留下深刻足跡，兩人三分球命中數已超越聯盟10隊。

NBA／帶領國王谷底反彈 布朗獲選教練協會年度總教練

國王隊總教練布朗（Mike Brown）本季剛接任教鞭，便帶領球隊重回睽違已久的季後賽，也讓他被NBA教練協會票選為年度最佳總教練。 布朗在2005-06賽季首度成為總教練，跟著年輕的詹姆斯（L

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦