NBA／書寫浪花傳奇 柯瑞與湯普森季後賽三分數已超越10隊

浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)和湯普森(Klay Thompson)已加入聯盟逾十年,兩人為勇士拿下4座總冠軍,而神準的三分也讓他們在季後賽留下深刻足跡,兩人三分球命中數已超越聯盟10隊。

柯瑞和湯普森分別在2009、2011被勇士隊選入,也是從這個時期開始,讓勇士成為了聯盟過去十年最強悍的隊伍,共八度打進季後賽、拿下四座冠軍,成為各隊追逐目標。

兩人在季後賽多次用三分球射垮對手,攜手奪首冠時也狠狠打臉退役名將巴克利(Charles Barkely)稱「跳投球隊無法奪冠」的說法。根據《ClutchPoints》,柯瑞生涯在季後賽以40.1%的命中率得手561顆;湯普森也不惶多讓,以更高的41%進了451顆次。兩人總計在季後射進1012顆三分球,比10支現存的NBA球隊還要多,可以說,浪花兄弟的三分準度空前絕後。

浪花兄弟將在幾天後,迎來兩人攜手闖入的第九次季後賽,他們若能持續在三分開火,不僅能延長勇士的季後賽之旅,也能讓浪花傳奇繼續書寫下去。

