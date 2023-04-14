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NBA／書寫浪花傳奇 柯瑞與湯普森季後賽三分數已超越10隊

聯合新聞網／ 綜合報導
浪花兄弟用三分球改變聯盟生態。 美聯社
浪花兄弟用三分球改變聯盟生態。 美聯社

浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）已加入聯盟逾十年，兩人為勇士拿下4座總冠軍，而神準的三分也讓他們在季後賽留下深刻足跡，兩人三分球命中數已超越聯盟10隊。

柯瑞和湯普森分別在2009、2011被勇士隊選入，也是從這個時期開始，讓勇士成為了聯盟過去十年最強悍的隊伍，共八度打進季後賽、拿下四座冠軍，成為各隊追逐目標。

兩人在季後賽多次用三分球射垮對手，攜手奪首冠時也狠狠打臉退役名將巴克利(Charles Barkely)稱「跳投球隊無法奪冠」的說法。根據《ClutchPoints》，柯瑞生涯在季後賽以40.1%的命中率得手561顆；湯普森也不惶多讓，以更高的41%進了451顆次。兩人總計在季後射進1012顆三分球，比10支現存的NBA球隊還要多，可以說，浪花兄弟的三分準度空前絕後。

浪花兄弟將在幾天後，迎來兩人攜手闖入的第九次季後賽，他們若能持續在三分開火，不僅能延長勇士的季後賽之旅，也能讓浪花傳奇繼續書寫下去。

Klay Thompson Stephen Curry

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