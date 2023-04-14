NBA／選秀日被家鄉球隊76人交易 布里吉斯：我還是很不爽
籃網隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）生涯自太陽隊發跡，也在鳳凰城打出名號，不過他一開始其實是由家鄉球隊76人選入後才被交易，近日受訪時回憶當年選秀日仍相當憤怒。
2018年為知名的選秀大年，包含獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、老鷹楊恩（Trae Young）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人目前都已是球隊一哥，首輪入選的布里吉斯也是該梯次一員。由於他出身費城，母親也正好在76人球團工作，布里吉斯普遍被預期會成為家鄉球隊一員。
選秀當天，76人一如外界預期，在第十順位選入布里吉斯。然而，事情卻在之後出現變化，球隊沒不久便宣布將他交易至太陽，換來16順位的史密斯（Zhaire Smith）以及一枚選秀權，讓前者為家鄉效力的願望破碎。
整個選秀日布里吉斯來說，就像坐上雲霄飛車，他在節目上表示，「我一輩子都渴望能被選中，我從沒想過能在第十順位入選。但我在之後卻生氣了，我無法控制情緒，就算每個人都走了，我還是在飯店房間內心想，『Ｘ的』，那晚我真的很不爽。」
如今回顧當年交易，史密斯已消失在NBA中，76人收到的未來首輪選秀權也在日後哈里斯(Tobias Harris)交易案中被當作籌碼送出。
雖然未能如願加入76人，布里吉斯生涯發展卻很順遂，不僅曾和太陽一同闖入總冠軍賽，今年季中因KD交易案轉往籃網隊後，將首度以得分主力的角色迎來季後賽。
Mikal Bridges was "upset for a pretty long time" when his hometown Philadelphia 76ers traded him on draft night.— Basketball Forever (@bballforever_) April 12, 2023
Now, Bridges has his chance for revenge with the Nets playing the 76ers in the first round 🍿 pic.twitter.com/JIoaHndhis
*Dreams and Nightmares*— Point Forward (@pointforward) April 14, 2023
Mikal Bridges does not mince words about the 2018 NBA Draft.
"I was pissed off...I couldn't control my emotions...After everyone went out, I'm in my hotel room, like, F**K this."
Special @pointforward, @andre @thekidet x @mikal_bridges, a day away. pic.twitter.com/u9tSW1u9L6
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