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NBA／選秀日被家鄉球隊76人交易 布里吉斯：我還是很不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯曾有機會披上76人球衣。 美聯社
布里吉斯曾有機會披上76人球衣。 美聯社

籃網隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）生涯自太陽隊發跡，也在鳳凰城打出名號，不過他一開始其實是由家鄉球隊76人選入後才被交易，近日受訪時回憶當年選秀日仍相當憤怒。

2018年為知名的選秀大年，包含獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、老鷹楊恩（Trae Young）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人目前都已是球隊一哥，首輪入選的布里吉斯也是該梯次一員。由於他出身費城，母親也正好在76人球團工作，布里吉斯普遍被預期會成為家鄉球隊一員。

選秀當天，76人一如外界預期，在第十順位選入布里吉斯。然而，事情卻在之後出現變化，球隊沒不久便宣布將他交易至太陽，換來16順位的史密斯（Zhaire Smith）以及一枚選秀權，讓前者為家鄉效力的願望破碎。

整個選秀日布里吉斯來說，就像坐上雲霄飛車，他在節目上表示，「我一輩子都渴望能被選中，我從沒想過能在第十順位入選。但我在之後卻生氣了，我無法控制情緒，就算每個人都走了，我還是在飯店房間內心想，『Ｘ的』，那晚我真的很不爽。」

如今回顧當年交易，史密斯已消失在NBA中，76人收到的未來首輪選秀權也在日後哈里斯(Tobias Harris)交易案中被當作籌碼送出。

雖然未能如願加入76人，布里吉斯生涯發展卻很順遂，不僅曾和太陽一同闖入總冠軍賽，今年季中因KD交易案轉往籃網隊後，將首度以得分主力的角色迎來季後賽。

76人 太陽 籃網

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