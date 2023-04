NBA／選秀日被家鄉球隊76人交易 布里吉斯：我還是很不爽

籃網隊前鋒布里吉斯(Mikal Bridges)生涯自太陽隊發跡,也在鳳凰城打出名號,不過他一開始其實是由家鄉球隊76人選入後才被交易,近日受訪時回憶當年選秀日仍相當憤怒。

2018年為知名的選秀大年,包含獨行俠唐西奇(Luka Doncic)、老鷹楊恩(Trae Young)、雷霆亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)等人目前都已是球隊一哥,首輪入選的布里吉斯也是該梯次一員。由於他出身費城,母親也正好在76人球團工作,布里吉斯普遍被預期會成為家鄉球隊一員。

選秀當天,76人一如外界預期,在第十順位選入布里吉斯。然而,事情卻在之後出現變化,球隊沒不久便宣布將他交易至太陽,換來16順位的史密斯(Zhaire Smith)以及一枚選秀權,讓前者為家鄉效力的願望破碎。

整個選秀日布里吉斯來說,就像坐上雲霄飛車,他在節目上表示,「我一輩子都渴望能被選中,我從沒想過能在第十順位入選。但我在之後卻生氣了,我無法控制情緒,就算每個人都走了,我還是在飯店房間內心想,『X的』,那晚我真的很不爽。」

如今回顧當年交易,史密斯已消失在NBA中,76人收到的未來首輪選秀權也在日後哈里斯(Tobias Harris)交易案中被當作籌碼送出。

雖然未能如願加入76人,布里吉斯生涯發展卻很順遂,不僅曾和太陽一同闖入總冠軍賽,今年季中因KD交易案轉往籃網隊後,將首度以得分主力的角色迎來季後賽。

