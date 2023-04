NBA／帶領國王谷底反彈　布朗獲選教練協會年度總教練

國王隊總教練布朗(Mike Brown)本季剛接任教鞭,便帶領球隊重回睽違已久的季後賽,也讓他被NBA教練協會票選為年度最佳總教練。

布朗在2005-06賽季首度成為總教練,跟著年輕的詹姆斯(Lebron James)將騎士隊變為東區勁旅。自2016-17賽季起,布朗成為勇士隊助理教練,並於去年接下國王總教練一職,旋即讓沙加緬度在相隔16年後終於再次迎來季後賽。

有鑑於這樣的成就,經過NBA30隊總教練投票後,布朗成為本季教練協會的最佳總教練。對於這樣的結果,現溜馬隊總教練兼教練協會主席卡萊爾(Rick Carlisle)說:「恭喜布朗繳出聯盟史上前幾優秀的執教表現,他完全改變了球隊以及粉絲的氛圍,讓他們進入一個嶄新、成功的世代。」

執教首年就拿下這座獎項,布朗謙虛地說道,「NBA有一群優秀的教練,他們的領導力都該被認可。」但也開心地表示,「這座獎項,對第一年來到國王的我來說十分特別,這反映出我愛執教的、由制服組聚集起來的球員們的能力。」

雖然並非NBA官方獎項,但教練協會與聯盟的最佳教練得主時有重疊,如上季兩方皆由太陽隊總教練威廉斯(Monty Williams)拿下獎項,而布朗今年也很有機會摘下雙冠。

ESPN Sources: After leading one of the league’s most dramatic recent turnarounds, Sacramento Kings coach Mike Brown has been voted the National Basketball Coaches Association’s Coach of the Year: https://t.co/oyb4ogbfFj