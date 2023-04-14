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NBA／帶領國王谷底反彈　布朗獲選教練協會年度總教練

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗本季帶領國王成為歷史級進攻強隊。 路透社
布朗本季帶領國王成為歷史級進攻強隊。 路透社

國王隊總教練布朗（Mike Brown）本季剛接任教鞭，便帶領球隊重回睽違已久的季後賽，也讓他被NBA教練協會票選為年度最佳總教練。

布朗在2005-06賽季首度成為總教練，跟著年輕的詹姆斯（Lebron James）將騎士隊變為東區勁旅。自2016-17賽季起，布朗成為勇士隊助理教練，並於去年接下國王總教練一職，旋即讓沙加緬度在相隔16年後終於再次迎來季後賽。

有鑑於這樣的成就，經過NBA30隊總教練投票後，布朗成為本季教練協會的最佳總教練。對於這樣的結果，現溜馬隊總教練兼教練協會主席卡萊爾（Rick Carlisle）說：「恭喜布朗繳出聯盟史上前幾優秀的執教表現，他完全改變了球隊以及粉絲的氛圍，讓他們進入一個嶄新、成功的世代。」

執教首年就拿下這座獎項，布朗謙虛地說道，「NBA有一群優秀的教練，他們的領導力都該被認可。」但也開心地表示，「這座獎項，對第一年來到國王的我來說十分特別，這反映出我愛執教的、由制服組聚集起來的球員們的能力。」

雖然並非NBA官方獎項，但教練協會與聯盟的最佳教練得主時有重疊，如上季兩方皆由太陽隊總教練威廉斯（Monty Williams）拿下獎項，而布朗今年也很有機會摘下雙冠。

國王

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