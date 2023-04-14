NBA／維金斯確定季後賽首戰復出 替補出發上場時間受限

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）確定將在季後賽首戰復出，據消息指出，維金斯將替補出陣，且上場時間有限制。

據美媒《The Athletic》報導，維金斯被允許參加面對國王隊首戰，這將是維金斯自美國時間2月13日缺陣以來首次上場比賽。維金斯預計從板凳出發，上場時間為20到25分鐘。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士的處理方式和去年柯瑞（Stephen Curry）在季後賽傷癒復出一樣，前面幾場會替補出賽，後續會逐漸增加上場時間。

維金斯去年季後賽攻防兩端都展現影響力，場均16.5分、7.5籃板、1抄截、1阻攻，投籃命中率46.9%，被視為奪冠的重要功臣。

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