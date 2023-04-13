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NBA／例行賽橫掃熱火僅供參考 公牛教頭：附加賽是新挑戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公牛隊今天打敗暴龍。 法新社
公牛隊今天打敗暴龍。 法新社

公牛隊附加賽首戰克服最多19分落後，以109：105逆轉暴龍隊，台灣時間周六將和熱火隊爭取東區最後一張季後賽門票，芝加哥大軍期盼延續例行賽3戰「橫掃」熱火的對戰優勢，寫下連勝2場晉級的附加賽傳奇。

公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）今天先被媒體詢問，為何本季對戰熱火戰無不勝？佛西維奇想了好一會兒回答說，熱火是支換防的球隊，公牛傳導快速，防守上也能成功限制住熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro），且自家球隊需要開賽就快點進入狀態，畢竟熱火是支很有經驗的隊伍。

「但我（星期六）可以給你可以更好答案。」佛西維奇說。

熱火例行賽雖排東區第7，但本季3度碰排名第10的公牛都遭擊落；兩軍附加賽再度對決將爭取最後一張東區晉級資格，勝隊才能在季後賽首輪挑戰頭號種子公鹿隊。

公牛先發後衛卡盧索（Alex Caruso）強調，附加賽和例行賽截然不同，「他們前一場對老鷹表現不佳，一開始就被痛擊，我相信他們會有所準備，開賽就會全力奮戰。」他特別點名熱火球星巴特勒和羅瑞（Kyle Lowry）具有強烈鬥志，肯定會準備妥當，「我們也會做好備戰，對我們來說心態相同，就是上緊發條，打出好表現。」

公牛教頭唐納文（Billy Donovan）也強調，例行賽的3度交手可以作為參考，但這3場勝場已是過去式，「這會是新的挑戰。」

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