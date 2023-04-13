NBA／詹姆斯對灰熊陣容瞭若指掌 對戰莫蘭特有數據優勢

湖人昨天在附加賽擊敗灰狼，首輪將對決西區第2的灰熊，這將是兩隊首度在季後賽碰頭，外媒也整理兩隊指標球星詹姆斯（LeBron James）和莫蘭特（Ja Morant）過去的對戰紀錄，詹皇在勝率和數據上都取得優勢。

莫蘭特2019年以榜眼之姿加入灰熊，詹皇2018年就轉戰湖人。兩人同場出賽的情況下，湖人6勝3敗，詹皇場均27.3分7.2籃板7助攻，投籃命中率52%；莫蘭特場均25.2分4籃板6.9助攻，命中率47%。

莫蘭特和詹姆斯之間沒太多恩怨情仇，不過灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）先前曾嗆聲，「傳奇重返季後賽，首輪就將他淘汰，對我們來說是很好的經驗。他們有好的組織和球員，這將是很棒的首輪對決。」

詹姆斯昨天賽後受訪時提到灰熊：「他們是優秀的球隊，各方面都很均衡，有領頭羊莫蘭特、最佳防守球員候選人傑克森（Jaren Jackson Jr.）、助攻失誤比最優的控衛瓊斯（Tyus Jones）、進聯盟3年就像老將的貝恩（Desmond Bane）、不能不尊重的布魯克斯。」

詹皇後續幾乎將灰熊全隊稱讚一輪，並強調不能小看灰熊，否則會付出代價。他最後開玩笑表示，「顯然我沒有花任何一分鐘去想灰熊。」

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