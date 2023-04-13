NBA／巴克利這下糗了！和歐尼爾打賭10億美元老鷹會輸

附加賽正如火如荼的進行，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也不忘展現「冥燈」威力，他昨天和歐尼爾（Shaquille O'Neal）打賭10億美元老鷹會輸，結果卻與事實相反。

東區第8的老鷹昨天和第7的熱火昨天正面交鋒，巴克利賽前向歐尼爾說，「熱火會擊敗老鷹，因為老鷹很爛。」歐尼爾問要賭多少，巴克利回答：「十億美元。」結果老鷹爆冷擊敗熱火，賽後歐尼爾笑稱要進帳10億美元，網友也無情開酸巴克利。

Charles Barkley is willing to put a BILLION on the Heat to win tonight 🤣💰



Chuck: “[The Heat] are gonna beat the Hawks, come on, the Hawks stink.”



Shaq: “Bet it.”



Chuck: “Bet it? Whatever you want to. A billion dollars!”pic.twitter.com/fWT6Dmmlo9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年4月11日

巴克利昨天的糗事不只這一樁，昨天灰狼上半場領先湖人11分，巴克利中場講評的時候酸詹姆斯（LeBron James），「現在已經不在泡泡園區了！」結果湖人最終逆轉擊敗灰狼，巴克利再度成為球迷揶揄的對象。

巴克利上周曾點名國王隊會挺進季後賽第二輪，預測金塊隊能打進西區決賽，快艇隊將是西區的黑馬。

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