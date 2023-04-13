快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

NBA／巴克利這下糗了！和歐尼爾打賭10億美元老鷹會輸

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利(右)。 法新社
巴克利(右)。 法新社

附加賽正如火如荼的進行，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也不忘展現「冥燈」威力，他昨天和歐尼爾（Shaquille O'Neal）打賭10億美元老鷹會輸，結果卻與事實相反。

東區第8的老鷹昨天和第7的熱火昨天正面交鋒，巴克利賽前向歐尼爾說，「熱火會擊敗老鷹，因為老鷹很爛。」歐尼爾問要賭多少，巴克利回答：「十億美元。」結果老鷹爆冷擊敗熱火，賽後歐尼爾笑稱要進帳10億美元，網友也無情開酸巴克利。

巴克利昨天的糗事不只這一樁，昨天灰狼上半場領先湖人11分，巴克利中場講評的時候酸詹姆斯（LeBron James），「現在已經不在泡泡園區了！」結果湖人最終逆轉擊敗灰狼，巴克利再度成為球迷揶揄的對象。

巴克利上周曾點名國王隊會挺進季後賽第二輪，預測金塊隊能打進西區決賽，快艇隊將是西區的黑馬。

巴克利 歐尼爾

相關新聞

NBA／雷霆三少寫附加賽新紀錄 吉迪：從小就期待的舞台

雷霆今天在附加賽與鵜鶘展開激戰，最終以5分差距險勝，接下來將與灰狼爭奪季後賽門票，而本場比賽雷霆亞歷山大（Shai Gi...

NBA／德羅展女兒影響罰球？ 范弗利特難解釋、席亞康否認

暴龍隊今天在東區附加賽遭遇公牛隊，在球隊比賽最後12秒還3分落後的情況下，暴龍一哥席亞康（Pascal Siakam）3...

NBA／幫助拉文走出低潮 德羅展自曝早就是他粉絲

公牛隊今天在兩大球星拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手攻下62分下，克服最多19分...

NBA／拉文下半場轟30分 公牛教頭：讓我們看到希望

例行賽排名第10的公牛隊今天上演「以下剋上」戲碼，且是在最多落後19分下逆轉暴龍隊，以109：105搶下季後賽附加賽勝利...

NBA／公牛、熱火改寫附加賽歷史 貝佛利有望延續個人紀錄

NBA自2020-21賽季推出附加賽，過去都由分區第9擊敗第10，不過，本季東區的公牛隊及西區的雷霆隊都上演「下剋上」。另外熱火昨天爆冷輸給老鷹，也是第7種子首次在附加賽輸球。 分區第9的球隊曾

NBA／詹皇勇奪球衣銷量王座！勇士波爾黑馬進15大

NBA官方今天公布下半季球衣銷量，詹姆斯（LeBron James）仍奪下王座，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則排名第2，勇士後衛波爾（Jordan Poole）則成為最大黑馬。 第

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦