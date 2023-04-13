快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／幫助拉文走出低潮 德羅展自曝早就是他粉絲

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德羅展大讚拉文表現，還透露早就是拉文小粉絲。 法新社
德羅展大讚拉文表現，還透露早就是拉文小粉絲。 法新社

公牛隊今天在兩大球星拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手攻下62分下，克服最多19分落後，以109：105逆轉暴龍隊，爭取季後賽資格再進一步，德羅展也大讚拉文表現，還透露早就是拉文小粉絲。

拉文今天狂轟39分，其中30分集中在下半場，成公牛逆轉勝靈魂人物；他特別感謝德羅展幫助自己走出季初的掙扎，今天有23分、7籃板的德羅展也有暖心回應。

「聯盟裡沒有太多人擁有和拉文同樣的天份，看到他在這一刻感謝我感覺很好。」德羅展還提到，希望拉文一切事情都能如意，「因為我知道他有多認真，知道他對比賽有多在乎，他是很棒的人。」

上賽季從馬刺隊轉戰公牛的德羅展還透露，早在來到芝加哥前就是拉文的球迷，「所以現在可以和他共想每個時刻且見證，意義重大。」

德羅展和拉文第四節聯手攻進20分，助隊打出單節37：24的單節攻勢，第四節有關鍵外線表現的卡盧索（Alex Caruso）說，德羅展和拉文就是球隊成功的基石，「我們要做的就是扮演好自己角色，我們知道我們有兩個殺手，在比賽最後階段，他們可以從聯盟任何對手身上取分。」

延伸閱讀

NBA／拉文下半場轟30分 公牛教頭：看到新希望

NBA／斬老東家後將對老戰友羅瑞 德羅展透露女兒下場不會在

NBA／德羅展女兒影響罰球？ 范弗利特難解釋、席亞康否認

NBA／公牛另類MVP！德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

相關新聞

NBA／雷霆三少寫附加賽新紀錄 吉迪：從小就期待的舞台

雷霆今天在附加賽與鵜鶘展開激戰，最終以5分差距險勝，接下來將與灰狼爭奪季後賽門票，而本場比賽雷霆亞歷山大（Shai Gi...

NBA／德羅展女兒影響罰球？ 范弗利特難解釋、席亞康否認

暴龍隊今天在東區附加賽遭遇公牛隊，在球隊比賽最後12秒還3分落後的情況下，暴龍一哥席亞康（Pascal Siakam）3...

NBA／幫助拉文走出低潮 德羅展自曝早就是他粉絲

公牛隊今天在兩大球星拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手攻下62分下，克服最多19分...

NBA／拉文下半場轟30分 公牛教頭：讓我們看到希望

例行賽排名第10的公牛隊今天上演「以下剋上」戲碼，且是在最多落後19分下逆轉暴龍隊，以109：105搶下季後賽附加賽勝利...

NBA／公牛、熱火改寫附加賽歷史 貝佛利有望延續個人紀錄

NBA自2020-21賽季推出附加賽，過去都由分區第9擊敗第10，不過，本季東區的公牛隊及西區的雷霆隊都上演「下剋上」。另外熱火昨天爆冷輸給老鷹，也是第7種子首次在附加賽輸球。 分區第9的球隊曾

NBA／詹皇勇奪球衣銷量王座！勇士波爾黑馬進15大

NBA官方今天公布下半季球衣銷量，詹姆斯（LeBron James）仍奪下王座，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則排名第2，勇士後衛波爾（Jordan Poole）則成為最大黑馬。 第

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦