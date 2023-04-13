NBA／幫助拉文走出低潮 德羅展自曝早就是他粉絲

公牛隊今天在兩大球星拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手攻下62分下，克服最多19分落後，以109：105逆轉暴龍隊，爭取季後賽資格再進一步，德羅展也大讚拉文表現，還透露早就是拉文小粉絲。

拉文今天狂轟39分，其中30分集中在下半場，成公牛逆轉勝靈魂人物；他特別感謝德羅展幫助自己走出季初的掙扎，今天有23分、7籃板的德羅展也有暖心回應。

「聯盟裡沒有太多人擁有和拉文同樣的天份，看到他在這一刻感謝我感覺很好。」德羅展還提到，希望拉文一切事情都能如意，「因為我知道他有多認真，知道他對比賽有多在乎，他是很棒的人。」

上賽季從馬刺隊轉戰公牛的德羅展還透露，早在來到芝加哥前就是拉文的球迷，「所以現在可以和他共想每個時刻且見證，意義重大。」

德羅展和拉文第四節聯手攻進20分，助隊打出單節37：24的單節攻勢，第四節有關鍵外線表現的卡盧索（Alex Caruso）說，德羅展和拉文就是球隊成功的基石，「我們要做的就是扮演好自己角色，我們知道我們有兩個殺手，在比賽最後階段，他們可以從聯盟任何對手身上取分。」

udn討論區