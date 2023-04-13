NBA／詹皇勇奪球衣銷量王座！勇士波爾黑馬進15大
NBA官方今天公布下半季球衣銷量，詹姆斯（LeBron James）仍奪下王座，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則排名第2，勇士後衛波爾（Jordan Poole）則成為最大黑馬。
第3到第5名依序為塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）。
季中轉隊的太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）排名第6，獨行俠後衛厄文（Kevin Durant）排第10。勇士隊波爾則排名第15，同隊的湯普森（Klay Thompson）反而未上榜，讓許多球迷感到驚訝。
The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0— NBA (@NBA) 2023年4月12日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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