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NBA／詹皇勇奪球衣銷量王座！勇士波爾黑馬進15大

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
波爾(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

NBA官方今天公布下半季球衣銷量，詹姆斯（LeBron James）仍奪下王座，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則排名第2，勇士後衛波爾（Jordan Poole）則成為最大黑馬。

第3到第5名依序為塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）。

季中轉隊的太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）排名第6，獨行俠後衛厄文（Kevin Durant）排第10。勇士隊波爾則排名第15，同隊的湯普森（Klay Thompson）反而未上榜，讓許多球迷感到驚訝。

LeBron James Jordan Poole

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