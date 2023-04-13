NBA／詹皇勇奪球衣銷量王座！勇士波爾黑馬進15大

NBA自2020-21賽季推出附加賽，過去都由分區第9擊敗第10，不過，本季東區的公牛隊及西區的雷霆隊都上演「下剋上」。另外熱火昨天爆冷輸給老鷹，也是第7種子首次在附加賽輸球。 分區第9的球隊曾

2023-04-13 14:27