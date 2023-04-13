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NBA／公牛、熱火改寫附加賽歷史 貝佛利有望延續個人紀錄
NBA自2020-21賽季推出附加賽，過去都由分區第9擊敗第10，不過，本季東區的公牛隊及西區的雷霆隊都上演「下剋上」。另外熱火昨天爆冷輸給老鷹，也是第7種子首次在附加賽輸球。
分區第9的球隊曾3度晉級季後賽，2021年灰熊先退馬刺，再延長賽險勝勇士，搶下季後賽第8種子。去年東區的老鷹接連擊敗黃蜂、騎士；西區的鵜鶘則連退馬刺、快艇。
公牛成為首支在附加賽獲勝的第10名球隊，雷霆馬上成為第二支。本周六公牛將強碰熱火，雷霆則要面對灰狼，能否持續寫下驚奇，許多球迷都在關注。
另外值得一提的是，公牛後衛貝佛利（Patrick Beverley）生涯前10季陸續效力火箭、快艇、灰狼，皆闖入季後賽。今年休賽季被交易到湖人，季中又被送往魔術，隨後買斷合約加盟公牛，如今有望延續個人紀錄。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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