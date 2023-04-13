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NBA／拉文下半場轟30分 公牛教頭：看到新希望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉文39分有30分集中在下半場，得分也創下附加賽史上第2高。 法新社
拉文39分有30分集中在下半場，得分也創下附加賽史上第2高。 法新社

例行賽排名第10的公牛隊今天上演「以下剋上」戲碼，且是在最多落後19分下逆轉暴龍隊，以109：105搶下季後賽附加賽勝利，轟下39分的功臣拉文（Zach LaVine）透露，就算第三節落後快要20分，全隊仍保持冷靜。

拉文39分有30分集中在下半場，得分也創下附加賽史上第2高，僅次於2021年塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）的50分。

公牛總教練唐納文（Billy Donovan）大讚說，若沒拉文下半場的爆發演出，想奪勝難度更高，「他的表現非常出色，讓我們得以續命，也得到希望。」

助公牛成為第一支奪勝的第10種子，拉文分享，心態就是保持積極，「我們開始找到他們對付我們的方式，他們用擋拆來包夾德羅展（DeMar DeRozan），對我來說，第三節就是把這些都拋到腦後。」

拉文去年夏天動了膝蓋手術，開季8場就有4戰休兵，隨著身體狀況好轉，他表現也漸入佳境，自1月開始場均繳出26.4分、4.6籃板和4.3助攻。

拉文提到，傷後回歸後漸漸找到比賽節奏，另外也要感謝隊友德羅展，「季初我打得掙扎時，他找我談，幫助我找回節奏，大概在明星賽前一個月，我開始感覺自己回來了。」

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