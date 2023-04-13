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NBA／斬老東家後將對老戰友羅瑞 德羅展透露女兒下場不會在

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
德羅展讚搭檔拉文今日一肩扛起全隊。 美聯社
德羅展讚搭檔拉文今日一肩扛起全隊。 美聯社

公牛德羅展（DeMar DeRozan）今天在附加賽與搭擋拉文（Zach LaVine）攜手豪取62分，幫助公牛以109：105逆轉老東家暴龍，接下來公牛也將與熱火爭奪東區最後一張季後賽門票，屆時德羅展也將對上老戰友羅瑞（Kyle Lowry）。

過去曾為暴龍效力過9個賽季，並一度是球隊當家門面的德羅展，今年在附加賽卻強碰老東家，而在今天他也貢獻23分、7籃板、3助攻，幫助公牛擊敗暴龍挺進到附加賽下一輪，並將與熱火爭奪東區第8種子席位。

德羅展賽後與昔日隊友范佛利特相擁。 美聯社
德羅展賽後與昔日隊友范佛利特相擁。 美聯社

對於今天與拉文攜手為公牛搶下重要一勝，德羅展賽後也透露，其實早在來到芝加哥之前，自己就已經是拉文的粉絲，能夠與他分享現在的每一刻都讓他覺得很有意義，「他今晚是多麽的不可思議，把我們全隊扛在了肩上，且打得非常有侵略性，他將自己的意志投入到比賽中，我們也緊跟著他的腳步。」

而德羅展今天不僅自己表現亮眼，女兒迪雅爾在暴龍球員罰球時的尖叫攻勢，也被稱為是公牛贏球的幕後MVP，談到女兒今天請假一天到球場加油，德羅展則表示很高興最終能拿下勝利，不過下一場與熱火之戰，迪雅爾也必須回到學校上課而無法到場。

公牛在今天贏球後，也將在後天對上熱火，爭奪東區最後一張季後賽門票，而德羅展屆時也將對上昔日暴龍戰友羅瑞，兩人過去曾在多倫多合作過6個賽季，並且帶領暴龍5度闖進到季後賽，其中包括拿下過一次分區冠軍。

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