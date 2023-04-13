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NBA／鵜鶘致命失誤 亞歷山大率第10種子雷霆逆襲勝出

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(右)成致勝功臣。 美聯社
亞歷山大(右)成致勝功臣。 美聯社

附加賽迎來第二天賽程，西區第10的雷霆將挑戰西區第9的鵜鶘。兩隊一路廝殺到最後，雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）關鍵一擊和穩定的罰球，加上對手發生致命失誤，以123：118擊敗鵜鶘。將與灰狼爭奪西區最後一張門票，鵜鶘則遭到淘汰。

雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）開局罕見飆分，首節獨得14分，助雷霆取得3分領先。雙方第二節互有領先，鵜鶘在最後2分鐘打出10：2的攻勢，半場以63：57領先。

下半場戰局大逆轉，雷霆進攻大爆發轟進39分，三節打完反而取得9分領先。不過末節鵜鶘重新振作，打出9：2的攻勢。隨後雙方持續拉鋸。時間剩28秒亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）跳投取下關鍵2分。

時間剩18秒鵜鶘英格倫（Brandon Ingram）翻身跳投未命中，吉迪（Josh Giddey）則獲得2罰全部命中，取得117：114領先。雷霆使出故意犯規戰術，英格倫2罰竟只有1中。隨後鵜鶘也讓多特罰球，2罰全中。英格倫接著將功贖罪，命中三分球。

亞歷山大隨後又2罰全中，取得3分領先。鵜鶘最後一擊則發生失誤，雷霆最終以123：118收下勝利。

亞歷山大全場攻下32分，吉迪31分10助攻9籃板，多特也挹注27分。鵜鶘的部分則以英格倫30分7助攻6籃板表現最佳。

Shai Gilgeous-Alexander Brandon Ingram 雷霆 鵜鶘

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