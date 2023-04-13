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NBA／德羅展女兒影響罰球 范弗利特難解釋、席亞康否認

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
席亞康賽後則是否認罰球不進是受到德羅展女兒尖叫聲影響。 美聯社
席亞康賽後則是否認罰球不進是受到德羅展女兒尖叫聲影響。 美聯社

暴龍隊今天在東區附加賽遭遇公牛隊，在球隊比賽最後12秒還3分落後的情況下，暴龍一哥席亞康（Pascal Siakam）3次罰球卻僅命中1球，錯失了幫助暴龍扳平比數的機會，而賽後媒體也報導公牛德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾(Diar DeRozan)在暴龍球員罰球時的高分貝尖叫是公牛贏球幕後功臣，但席亞康賽後則是否認這樣的說法。

暴龍今天附加賽在前三節一路領先公牛，不過末節公牛卻展開絕地反撲，在比賽最後5分鐘超前比數，儘管暴龍在比賽最後1分鐘也再次追到3分差距，但球隊一哥席亞康接下來5度罰球出手卻僅命中2球，包括在倒數12秒的關鍵3罰僅命中1球，讓暴龍錯失追平機會，最終也遭到淘汰無緣季後賽。

今天比賽過程中暴龍只要有球員站上罰球線，場邊就會不斷傳來高分貝的尖叫聲，最終也發現是來自於公牛球星德羅展的9歲女兒迪雅爾，而暴龍今天全場罰球36罰也僅有18中，命中率僅有不及格的5成，這也讓迪雅爾被稱為是公牛贏球的幕後MVP。

不過談到關鍵時刻接連錯失罰球，席亞康也直言這與迪雅爾的尖叫聲無關，「我必須在罰球線上有更好的表現才行，11次出手僅命中5球真的太糟糕了，我認為德羅展女兒的尖叫聲，跟我們的罰球表現不佳沒有任何的關係。」

至於今天6罰同樣僅有3中的范弗利特（Fred VanVleet）在談到球隊的罰球表現時也說：「這真的很難以解釋，但你必須找到不同的贏球方式，我們是第9號種子，但卻只有5成的罰球命中率，這就是我們最終得到的結果。」

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