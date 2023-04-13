NBA／格林看好湖人擊敗灰熊 自信第二輪上演「勇湖大戰」
湖人隊昨天在附加賽險勝灰狼隊，搶下西區季後賽門票，將對決西區第2的灰熊隊。勇士隊格林（Draymond Green）在節目上分析賽況，指出詹姆斯（LeBron James）竟「氣喘吁吁」，不過他仍相信湖人能擊敗灰熊，季後賽將第二輪上演「勇湖大戰」。
38歲的詹姆斯昨日出戰45分鐘，砍下30分10籃板6助攻，延長賽湖人以108：102險勝灰狼。不過格林卻感到震驚，因為他看見詹姆斯在比賽中雙手撐膝蓋，還出現好幾次離譜的傳球失誤。
按照對戰組合，若勇士和湖人都闖入季後賽第二輪，兩隊將正面交鋒。格林看好湖人會是首輪的贏家，「我認為湖人會拿下系列賽，他們會爆冷贏球。這會是非常艱辛的系列賽，不僅是灰熊，湖人也不容易。」
「當我們（勇士）完成自己的任務，這（湖人）將是我們下一輪的對手」格林說。
勇士首輪的對手是西區第3的國王，兩隊將在台灣時間4月16日早上8點30分迎來首戰。湖人則在4月17日凌晨3點對決灰熊。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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