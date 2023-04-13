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NBA／交手在即衛少澄清和KD沒有過節 稱讚他得分毫不費力

聯合新聞網／ 綜合報導
衛少(左)、杜蘭特(右)。 美聯社
衛少(左)、杜蘭特(右)。 美聯社

太陽和快艇即將在季後賽首輪碰頭，杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的對決成為鎂光燈焦點，因為媒體盛傳兩人有很深的心結。不過衛斯特布魯克今日受訪時澄清，兩人間無任何敵意。

杜蘭特和衛斯特布魯克過去共同效力雷霆隊，多次闖進季後賽，卻都無緣奪冠。杜蘭特2016年選擇離隊，加盟擊敗他們的勇士隊，自此之後兩人在鏡頭前無太多互動。

當被問到會如何面對杜蘭特，衛斯特布魯克回答，「對我來說很正常。人們仍認為我們間有過節，但其實沒有。我尊重他在職業生涯做的一切，很高興看見他能從傷病中恢復過來。」

衛斯特布魯克也稱讚杜蘭特現在的狀態，「我認為他更強更有效率，可能是我見過的人中，最會得分的人。他能輕鬆得分，看起來毫不費力。」

Russell Westbrook Kevin Durant

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