NBA／湖人休息室神秘白板激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率

湖人本季以2勝10敗開局，被各界看衰無法晉級季後賽。不過他們透過季中交易案大幅提升戰力，順利闖入附加賽。昨日更在附加賽以108：102逆轉擊敗灰狼，鎖定季後賽第7種子。有外媒指出，湖人休息室白板上的文字，是球隊贏球的關鍵之一。

湖人休息室有塊白板，不是寫上比賽策略，而是「2勝10負，0.3%季後賽機率」。詹姆斯（LeBron James）賽後受訪時也不斷重提這些數字，「我們開季2勝10敗時，有人說我們只有0.3%的機率晉級季後賽。」他接著強調：「我們扭轉了賽季，給自己爭奪冠軍的機會。」

Lakers had a 0.3% chance of making the playoffs after starting the season with a 2-10 record 😳



(via @Lakers)pic.twitter.com/zErkEi5BJW — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月12日

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）也提到，「我們本來就該晉級，我們開季2勝10敗，專家都說只有0.3%機率進季後賽，但我們戰勝機率。」

除了本季湖人外，自1981年起，只有1981-82賽季、2004-05賽季的籃網隊，還有2004-05賽季的公牛隊，曾經在開季僅取得2勝10負，或更差戰績的情況下，在最後拿下5成以上的例行賽勝率。這三隊最終都闖入季後賽，但也皆止步首輪。湖人首輪的對手將是西區第二種子灰熊隊。

udn討論區