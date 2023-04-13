快訊

陸對台設「禁航區」估影響33航班 交通部今晚9點發飛航通告

「直接入帳」領6000全數撥款完畢 沒領到的可以這麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／公牛另類MVP！德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公牛當家球星德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾在場邊干擾暴龍罰球成亮點。 截圖自推特影片
公牛當家球星德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾在場邊干擾暴龍罰球成亮點。 截圖自推特影片

最多領先19分，暴龍隊今天卻錯失附加賽晉級機會，遭公牛隊以109：105逆轉，成為第一支遭淘汰的第9種子，其中罰球線上36球僅18中的表現成勝負分水嶺，也讓公牛當家球星德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾（Diar DeRozan）成另類亮點。

當暴龍球員上罰球線時，每次出手就有道高頻尖叫響徹暴龍主場，分貝之高不用特別收音也能清楚聽見；轉播鏡頭後來也找到尖叫聲的主人，正是德羅展9歲的小女兒迪雅爾。在迪雅爾尖叫干擾下，暴龍罰球命中率直線下滑，例行賽團隊還有7成84的罰球表現，今天僅剩5成。

前三節暴龍26罰13中，第四節仍不見起色，10罰僅5中，其中席亞康（Pascal Siakam）最後12秒的3罰僅第1球命中，後2罰都失手，讓暴龍錯失追平比分機會，最終以4分差飲恨。

暴龍例行賽41勝41敗排第9種子，今天遭公牛驚奇逆轉，成為第一支附加賽遭淘汰的隊伍。公牛在德羅展23分、拉文（Zach LaVine）39分聯手下克服劣勢，台灣時間周六將到邁阿密挑戰熱火隊，勝隊就可搶下最後一張東區季後賽門票。

延伸閱讀

NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍

NBA／公牛雙槍力抗「側翼海」 暴龍本季對戰佔優勢

NBA／范弗利特手握暴龍得分助攻紀錄 主帥：他真的很棒

不露齒？研究顛覆《侏儸紀》尖牙外露形象 暴龍可能更像蜥蜴

相關新聞

NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍

附加賽迎來第二天賽程，東區第9的暴龍在主場迎戰東區第10的公牛。暴龍原取得最多19分的領先優勢，但公牛末節在拉文（Zach LaVine）的帶領下展開大反撲，終場以109：105收下勝利。公牛將與熱火

NBA／公牛另類MVP！德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

最多領先19分，暴龍隊今天卻錯失附加賽晉級機會，遭公牛隊以109：105逆轉，成為第一支遭淘汰的第9種子，其中罰球線上3...

NBA／湖人休息室神秘白板激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率

湖人本季以2勝10敗開局，被各界看衰無法晉級季後賽。不過他們透過季中交易案大幅提升戰力，順利闖入附加賽。昨日更在附加賽以108：102逆轉擊敗灰狼，鎖定季後賽第7種子。有外媒指出，湖人休息室白板上的文

NBA／湖人成功翻轉賽季 史上首見加州4隊全晉級季後賽

爭取NBA季後賽門票的附加賽昨天開戰，「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人隊，面對缺少兩名大將的灰狼隊陷入苦戰，雖克服最多15分落...

2023東區季後賽賽程與比分表 公牛逆轉秀淘汰暴龍續命

NBA東區附加賽戰況相對單純，邁阿密熱火雖拿下東區東南組龍頭，但仍得從第7名的附加賽打起，對上亞特蘭大老鷹將是一場經典的強攻vs.嚴防的「矛盾」大戰。另一個對決中，排名第10的公牛將和第9的暴龍正面交鋒，勝者就能保留爭取第8種子的機會。

NBA／對手假摔害自己陷犯規麻煩 灰狼唐斯：改變比賽走向

灰狼隊今天102：108不敵湖人隊，無緣搶下第7種子，將在後天比賽爭取最後一張季後賽門票。灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也表達失望的心情。 唐斯今天攻下24分11籃板3阻攻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦