NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍

NBA東區附加賽戰況相對單純，邁阿密熱火雖拿下東區東南組龍頭，但仍得從第7名的附加賽打起，對上亞特蘭大老鷹將是一場經典的強攻vs.嚴防的「矛盾」大戰。另一個對決中，排名第10的公牛將和第9的暴龍正面交鋒，勝者就能保留爭取第8種子的機會。

2023-04-13 09:50