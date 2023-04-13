快訊

陸對台設「禁航區」估影響33航班 交通部今晚9點發飛航通告

「直接入帳」領6000全數撥款完畢 沒領到的可以這麼做

NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文(右)狂飆39分，率公牛逆轉暴龍。 法新社
拉文(右)狂飆39分，率公牛逆轉暴龍。 法新社

附加賽迎來第二天賽程，東區第9的暴龍在主場迎戰東區第10的公牛。暴龍原取得最多19分的領先優勢，但公牛末節在拉文（Zach LaVine）的帶領下展開大反撲，終場以109：105收下勝利。公牛將與熱火爭奪最後一張季後賽門票，暴龍則結束本賽季。

暴龍主場湧入滿場球迷，連球場外廣場也擠得水洩不通，前鋒席亞康（Pascal Siakam）展現企圖心，上半場狂攻20分，率領暴龍58：47領先。

不過公牛球星拉文也不干示弱，第三節狂砍17分，公牛帶著9分落後進入末節。拉文末節持續發威，德羅展（DeMar DeRozan）等隊友也加入戰局，打出16：5的攻勢追平比分，隨後貝佛利（Patrick Beverley）也貢獻一記三分球，取得96：93領先。

戰況持續膠著，最後17.2秒公牛領先3分，席亞康三分線外買犯成功，3罰僅1中。隨後公牛長人佛西維奇（Nikola Vucevic）2罰全中，公牛最終以109：105勝出。

拉文全場攻下39分7籃板，德羅展23分7籃板，佛西維奇14分13籃板。暴龍的部分，席亞康32分9籃板，范弗利特（Fred VanVleet）26分12籃板8助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）19分10籃板。

公牛 暴龍 Zach LaVine Nikola Vucevic DeMar DeRozan

相關新聞

NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍

附加賽迎來第二天賽程，東區第9的暴龍在主場迎戰東區第10的公牛。暴龍原取得最多19分的領先優勢，但公牛末節在拉文（Zach LaVine）的帶領下展開大反撲，終場以109：105收下勝利。公牛將與熱火

NBA／公牛另類MVP！德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

最多領先19分，暴龍隊今天卻錯失附加賽晉級機會，遭公牛隊以109：105逆轉，成為第一支遭淘汰的第9種子，其中罰球線上3...

NBA／湖人成功翻轉賽季 史上首見加州4隊全晉級季後賽

爭取NBA季後賽門票的附加賽昨天開戰，「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人隊，面對缺少兩名大將的灰狼隊陷入苦戰，雖克服最多15分落...

NBA／湖人休息室神秘白板激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率

湖人本季以2勝10敗開局，被各界看衰無法晉級季後賽。不過他們透過季中交易案大幅提升戰力，順利闖入附加賽。昨日更在附加賽以108：102逆轉擊敗灰狼，鎖定季後賽第7種子。有外媒指出，湖人休息室白板上的文

2023東區季後賽賽程與比分表 公牛逆轉秀淘汰暴龍續命

NBA東區附加賽戰況相對單純，邁阿密熱火雖拿下東區東南組龍頭，但仍得從第7名的附加賽打起，對上亞特蘭大老鷹將是一場經典的強攻vs.嚴防的「矛盾」大戰。另一個對決中，排名第10的公牛將和第9的暴龍正面交鋒，勝者就能保留爭取第8種子的機會。

NBA／對手假摔害自己陷犯規麻煩 灰狼唐斯：改變比賽走向

灰狼隊今天102：108不敵湖人隊，無緣搶下第7種子，將在後天比賽爭取最後一張季後賽門票。灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也表達失望的心情。 唐斯今天攻下24分11籃板3阻攻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦