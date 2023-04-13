NBA／東區附加賽又上演「下剋上」公牛拉文飆39分逆轉暴龍
附加賽迎來第二天賽程，東區第9的暴龍在主場迎戰東區第10的公牛。暴龍原取得最多19分的領先優勢，但公牛末節在拉文（Zach LaVine）的帶領下展開大反撲，終場以109：105收下勝利。公牛將與熱火爭奪最後一張季後賽門票，暴龍則結束本賽季。
暴龍主場湧入滿場球迷，連球場外廣場也擠得水洩不通，前鋒席亞康（Pascal Siakam）展現企圖心，上半場狂攻20分，率領暴龍58：47領先。
不過公牛球星拉文也不干示弱，第三節狂砍17分，公牛帶著9分落後進入末節。拉文末節持續發威，德羅展（DeMar DeRozan）等隊友也加入戰局，打出16：5的攻勢追平比分，隨後貝佛利（Patrick Beverley）也貢獻一記三分球，取得96：93領先。
戰況持續膠著，最後17.2秒公牛領先3分，席亞康三分線外買犯成功，3罰僅1中。隨後公牛長人佛西維奇（Nikola Vucevic）2罰全中，公牛最終以109：105勝出。
拉文全場攻下39分7籃板，德羅展23分7籃板，佛西維奇14分13籃板。暴龍的部分，席亞康32分9籃板，范弗利特（Fred VanVleet）26分12籃板8助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）19分10籃板。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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