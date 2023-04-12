NBA／對手假摔害自己陷犯規麻煩 灰狼唐斯：改變比賽走向

灰狼隊今天102：108不敵湖人隊，無緣搶下第7種子，將在後天比賽爭取最後一張季後賽門票。灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也表達失望的心情。

唐斯今天攻下24分11籃板3阻攻，末節原本一度領先10分，卻吞下第5犯，導致後續打得綁手綁腳，球隊也陷入半節的得分荒。據美媒StatMuse統計，下半場和延長賽，湖人獲得17次罰球；反觀灰狼僅有康利（Mike Conley）的關鍵3罰。

Free throws in the 2nd half/OT:



17 — Lakers

3 — Timberwolves pic.twitter.com/dRVeZLa5Rj — StatMuse (@statmuse) 2023年4月12日

當被問到是否遭對手針對性防守時，唐斯表示：「我認為5次犯規對我的傷害更大。正常比賽我都會攻擊籃框，打得非常強勢，但對手假摔，我領到2次犯規，讓人很難做出一些動作。」

「留在場上才能改變比賽局勢，不想看到假摔，明明沒有打到對方，卻被吹犯規，這改變比賽的走向」唐斯說。

本場比賽的另一敗因就是愛德華（Anthony Edwards），他全場17投3中，其中三分球更是9投0中。他賽後沒有接受媒體訪問，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）指出他有抽筋的問題。芬奇也坦言比賽轉折點是唐斯領到第5犯，「他一直處在很好的狀態，直到裁判吹哨，送他回替補席。」

由於戈貝爾（Rudy Gobert）被禁賽，替補中鋒里德（Naz Reid）也受傷，唐斯不在場時，安德森（Kyle Anderson）成為球隊最高的球員，也讓他相當疲勞，對此他表示：「這真的很困難，永遠不想在比賽中屈服，我們很努力，但有幾名成員倒下來。」

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