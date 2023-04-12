NBA／季後賽等了16年 國王主場首戰票價竟比勇士貴一倍！
國王隊睽違16年再度闖入季後賽，粉絲也理所當然地欣喜若狂，這股狂喜的情緒也反映在主場金州第一中心（Golden 1 Center）的季後賽票價上。
作為2016-17賽季才正式啟用的新場館，國王主場「金州第一中心」將迎來首次NBA季後賽，粉絲為了參與這歷史性的一刻，早早搶購門票，讓票價也跟著突破天際。根據《ABC 7NEWS》報導，首輪第一場賽事平均票價竟高達551美元(約16,798台幣)。
和其他場次對比，更能看出這票價有多昂貴。前往大通中心舉辦的第三場賽事，也是勇士本次季後賽首場主場，最便宜的票僅206美元，足足貴了345美元。另外，平均票價第二昂貴的騎士與紐約尼克系列賽，在麥迪遜花園舉辦的第三戰為387美元，也比國王主場首戰便宜164美元。
不僅如此，國王主場平均票價，還比去年最熱門的首輪賽事貴了293美元，再加上球隊本季例行賽平均票價從上季74美元上升至105美元，足見戰績好轉後，沙加緬度球迷有多想要親臨現場「點亮雷射」。
國王勇士戰將在本週日揭開序幕，屆時，隔了16年再嘗季後賽滋味的球迷們，必然會以歡呼塞滿整個主場。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言