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NBA／為施羅德送關鍵助攻 詹姆斯：我從小就這樣打球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯在正規賽倒數1.4秒助攻給施羅德（Dennis Schroder）投進關鍵一擊 路透社
詹姆斯在正規賽倒數1.4秒助攻給施羅德（Dennis Schroder）投進關鍵一擊 路透社

湖人今天在附加賽與灰狼一路拚戰到延長賽後最終以6分差距取勝，其中球隊一哥詹姆斯（LeBorn James）出賽45分鐘拿下30分、10籃板、6助攻，其中包括在正規賽倒數1.4秒助攻給施羅德（Dennis Schroder）投進關鍵一擊，賽後詹姆斯在談到這球時就表示，這就是自己從小就開始的打球方式。

詹姆斯今天在與灰狼之戰賣老命出賽了45分鐘，不過在第四節最後階段卻頻頻發生失誤，體能狀況似乎嚴重下滑，但在正規賽最後1.4秒兩隊平手的情況下，他殺入禁區並吸引對手包夾後，找到了在底線等球的施羅德，並讓他投進超前比數的三分球。

對於送出這次關鍵助攻，詹姆斯賽後也說：「自從我還是孩子以來，我就是這樣在打球，吸引防守、信任隊友，然後施羅德投進了那球。」

談到湖人順利晉級季後賽，詹姆斯也表示，在NBA打球的最大意義就是為了在4月還有比賽可打，「我們整個賽季都在面對考驗，但從全明星賽後我們打出了很棒的表現。」

而湖人接下來將在季後賽首輪遭遇年輕的灰熊，雙方本季3度交手湖人雖拿下2勝，但詹姆斯也強調不能掉以輕心，「他們是一支非常棒的球隊，教練很棒，球隊也相當平衡，而莫蘭特（Ja Morant）正是他們的領頭人。」 

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