NBA／加州4隊皆闖入季後賽 聯盟歷史首見

西區附加賽正式展開，湖人和灰狼爭奪第七種子，儘管灰狼陷入內鬨及傷兵雙重打擊，仍展現強大競爭力，康利（Mike Conley）命中關鍵3罰，將比賽拖入延長賽，不過灰狼延長賽持續打鐵，讓湖人最終以108：

2023-04-12 13:07