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NBA／加州4隊皆闖入季後賽 聯盟歷史首見

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊搶下西區第七種子。 路透社
湖人隊搶下西區第七種子。 路透社

湖人隊今天以108：102擊敗灰狼隊，搶下西區季後賽第7種子。這也是NBA歷史首次加州4支球隊皆闖入季後賽。

據資深記者史坦（Marc Stein）報導，這是國王自1985-86年賽季搬遷至沙加緬度以來，首次加州四隊國王、快艇勇士、湖人皆闖入季後賽。

另外位處亞利桑那州的太陽隊也闖進季後賽，這是自2003-04年賽季拓荒者、超音速離開太平洋組後，首次太平洋組所有球隊都進入季後賽。國王將在季後賽強碰勇士，太陽對快艇，湖人則要面對西南組的灰熊隊。

湖人 國王 快艇 勇士

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