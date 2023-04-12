NBA／加州4隊皆闖入季後賽 聯盟歷史首見
湖人隊今天以108：102擊敗灰狼隊，搶下西區季後賽第7種子。這也是NBA歷史首次加州4支球隊皆闖入季後賽。
據資深記者史坦（Marc Stein）報導，這是國王自1985-86年賽季搬遷至沙加緬度以來，首次加州四隊國王、快艇、勇士、湖人皆闖入季後賽。
另外位處亞利桑那州的太陽隊也闖進季後賽，這是自2003-04年賽季拓荒者、超音速離開太平洋組後，首次太平洋組所有球隊都進入季後賽。國王將在季後賽強碰勇士，太陽對快艇，湖人則要面對西南組的灰熊隊。
For the first time since the Kings moved from Kansas City to Sacramento in 1985-86, California has four NBA playoff teams:— Marc Stein (@TheSteinLine) 2023年4月12日
No. 3 Kings
No. 5 Clippers
No. 6 Warriors
No. 7 Lakers https://t.co/v00Jv6S1FS
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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