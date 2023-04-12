NBA／遭詹姆斯笑腦袋短路搞砸絕殺 戴維斯向施羅德致歉

湖人隊今天在附加賽首輪與灰狼隊陷入苦戰，在正規賽最後1.4秒一度靠著施羅德（Dennis Schroder）的三分球取得領先，不過戴維斯接下來卻對灰狼康利（Mike Conley）犯規，讓他投進追平比數的3罰，最終湖人雖然順利取勝，但球隊老大哥詹姆斯（LeBron James）賽後一度笑稱，戴維斯腦袋短路，搞砸施羅德的絕殺。

湖人對灰狼之戰，受到灰狼兩名防守大將戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）禁賽和缺陣影響，被認為將能輕騎過關，沒想到在前三節卻是一路挨打，一度落後達到15分之多。

LEBRON JAMES TO DENNIS SCHRODER FOR THE LEAD 🔥



98-95 Lakers with 1.4 seconds remaining!



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不過第四節湖人展開反撲，倒數1.4秒詹姆斯助攻給在底角的施羅德投進超前比數的三分球，眼看勝利即將到手，灰狼下一波進攻，康利在三分線外出手，卻造成戴維斯的犯規，康利站上罰球線穩穩投進3球再度追平比數，也將比賽帶入延長賽。

A look at the Anthony Davis foul on Mike Conley's 3-pointer that led to overtime.



Wow... 🤯pic.twitter.com/1cXvtrVgCy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年4月12日

🚨 MIKE CONLEY FORCES OT FROM THE LINE! 🚨



He's got 23 points... none bigger than these three CLUTCH free throws!



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最終湖人仍在延長賽靠著戴維斯和施羅德聯手拿下7分，以108：102獲勝，搶下季後賽門票，達成聯盟史上首次4支加州球隊湖人、快艇、勇士、國王隊晉級季後賽紀錄。

詹姆斯賽後受訪不忘虧一下戴維斯的關鍵犯規，搞砸施羅德的致勝三分球，「施羅德為我們拿下這場比賽，很不幸戴維斯腦袋秀逗，搞砸了致勝球。」這讓從旁經過的戴維斯急忙上前向施羅德致歉，讓施羅德只能在一旁乾笑。

施羅德替補上陣攻下21分，總教練漢姆（Darvin Ham）誇讚他正是為此刻而生的球員，「他有一顆大心臟，不但好勝還能打應戰，他的態度、細心簡直太棒，就是為此刻而生的人，有他在我們陣中真的很幸運。」

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