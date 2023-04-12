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NBA／籃板慘輸老鷹24個難以置信 巴特勒仍喊：要保持信心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火遭到老鷹下剋上，巴特勒仍相信球隊能扭轉戰局。 美聯社
熱火遭到老鷹下剋上，巴特勒仍相信球隊能扭轉戰局。 美聯社

上季搶下東區龍頭的熱火隊，今年不但落到附加賽，今天還遭老鷹隊「以下克上」，以105：116吞敗後錯過第一次晉級季後賽機會，不過當家球星巴特勒（Jimmy Butler）仍堅信球隊能扭轉戰局。

例行賽排東區第7的熱火，今天一路被老鷹壓著打，輸球後只能先看明天暴龍隊和公牛隊的勝家屬誰，台灣時間周六驟死戰再爭取最後一張東區季後賽門票。

「我們必須保持信心，如果我們開賽就能打出正確方式，如果我們能反彈，我們知道我們是有能力獲勝。」巴特勒坦言，今天命中率不佳、頻頻犯規，都不是球隊的勝利方程式，「所以（美國時間）星期五，我們必須打出和今天完全不同的比賽。」

熱火上季不但是東區龍頭，季後賽也一路挺進東區冠軍賽才敗給塞爾蒂克隊，但今年落到附加賽不說，今天輸球還是附加賽賽制執行5年來，第一支首戰輸球的第7種子。

巴特勒賽後檢視了數據，對於籃板以39：63落後感到難以置信，「籃板太可怕了，我們沒有壓上身體，他們把所有籃板都搶走，所有的第二波機會得分，這場比賽就是這樣。」

熱火上半場最多落後24分，下半場雖有雖小差距，但仍沒能逆轉，想晉級只能指望周六。

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