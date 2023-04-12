NBA／勇士季後賽前傳捷報 美媒稱維金斯首戰國王有望回歸

勇士隊將在週日迎來首輪與國王隊的第一場賽事，而根據美媒，球隊也很有機會在此時迎回先發前鋒維金斯（Andrew Wiggins）。

維金斯自2月中旬便因「個人因素」持續缺席比賽，直到例行賽最後一周才回到球隊。然而，他最後三戰仍未披上球衣，也使得外界疑問他究竟何時才能重回比賽。

球迷望穿秋水，終於在今日傳來好消息，根據《ESPN》記者安德魯斯（Kendra Andrews）透露，這個日子已經近了，「勇士計畫在第一場比賽讓他回歸。」並強調真實性，「這是肯定的打算，我被告知維金斯在練習中看起來很好。球隊為保險起見，沒讓他在對拓荒者時上場，但勇士對他的進展相當滿意。」

此外，安德魯斯也談到維金斯在首戰的角色，「我不知道他是否會在首戰先發，我記得柯瑞（Stephen Curry）在去年季後賽復出時，前兩戰是從板凳出發，這對缺戰兩個月的維金斯來說也不是不可能對吧？」

維金斯本季例行賽繳出場均17.1分、2.3助攻、5.0籃板成績，他的回歸將大大地為勇士攻防兩端挹注戰力，也勢必會對國王造成不小困擾。

“The Warriors are planning on having him back in Game 1."@kendra__andrews told @WillardAndDibs that Andrew Wiggins is expected to return on Saturday 🙌https://t.co/uS92sP7NAQ — 95.7 The Game (@957thegame) April 11, 2023

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