NBA／勇士季後賽前傳捷報 美媒稱維金斯首戰國王有望回歸

勇士隊將在週日迎來首輪與國王隊的第一場賽事,而根據美媒,球隊也很有機會在此時迎回先發前鋒維金斯(Andrew Wiggins)。

維金斯自2月中旬便因「個人因素」持續缺席比賽,直到例行賽最後一周才回到球隊。然而,他最後三戰仍未披上球衣,也使得外界疑問他究竟何時才能重回比賽。

球迷望穿秋水,終於在今日傳來好消息,根據《ESPN》記者安德魯斯(Kendra Andrews)透露,這個日子已經近了,「勇士計畫在第一場比賽讓他回歸。」並強調真實性,「這是肯定的打算,我被告知維金斯在練習中看起來很好。球隊為保險起見,沒讓他在對拓荒者時上場,但勇士對他的進展相當滿意。」

此外,安德魯斯也談到維金斯在首戰的角色,「我不知道他是否會在首戰先發,我記得柯瑞(Stephen Curry)在去年季後賽復出時,前兩戰是從板凳出發,這對缺戰兩個月的維金斯來說也不是不可能對吧?」

維金斯本季例行賽繳出場均17.1分、2.3助攻、5.0籃板成績,他的回歸將大大地為勇士攻防兩端挹注戰力,也勢必會對國王造成不小困擾。

“The Warriors are planning on having him back in Game 1."@kendra__andrews told @WillardAndDibs that Andrew Wiggins is expected to return on Saturday 🙌https://t.co/uS92sP7NAQ