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NBA／快艇注定一輪遊？ ESPN14名分析師全押太陽獲勝

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽快艇將於首輪碰頭。 美聯社
太陽快艇將於首輪碰頭。 美聯社

西區第四種子太陽隊與第五種子快艇隊將於首輪碰面，雖然僅相差一名，《ESPN》的多位分析師卻一致認為，太陽將獲得系列賽勝利。

從帳面成績看，太陽與快艇在例行賽僅有一場勝差，且兩隊例行賽四次碰頭，也是以2：2握手言和，最近兩次對戰更都是由快艇取下勝利。從這方面看，快艇似乎很有機會「下剋上」，晉級第二輪。

然而，前陣子卻傳出喬治（Paul George）將因傷持續缺席首輪賽事，這導致快艇戰力大打折扣，再加上前幾日擊敗的太陽也非完全體，使得專家對快艇一片看衰。根據記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari），《ESPN》內的14名分析師，全數將信任票投給太陽。

不過，快艇也非毫無希望，在這14名分析師中，每人都認為戰線將至少被拉到第六場，也有四人認為，雙方將血戰至第七場才分出勝負。由此可知，雙方戰力並沒有明顯落差，若快艇能咬住戰局、發揮較佳的板凳戰力，或許能扳倒太陽，報前年西區總決賽落敗的一箭之仇。

快艇與太陽將在4月16日展開首場對陣，上次他們在季後賽碰頭時，缺少雷納德（Kawhi Leonard）的快艇將戰局逼至第六場，這回換少了喬治情況下，他們仍會是太陽難纏的對手。

太陽 快艇

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