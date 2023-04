NBA／快艇注定一輪遊？ ESPN14名分析師全押太陽獲勝

西區第四種子太陽隊與第五種子快艇隊將於首輪碰面,雖然僅相差一名,《ESPN》的多位分析師卻一致認為,太陽將獲得系列賽勝利。

從帳面成績看,太陽與快艇在例行賽僅有一場勝差,且兩隊例行賽四次碰頭,也是以2:2握手言和,最近兩次對戰更都是由快艇取下勝利。從這方面看,快艇似乎很有機會「下剋上」,晉級第二輪。

然而,前陣子卻傳出喬治(Paul George)將因傷持續缺席首輪賽事,這導致快艇戰力大打折扣,再加上前幾日擊敗的太陽也非完全體,使得專家對快艇一片看衰。根據記者艾斯納夏里(Farbod Esnaashari),《ESPN》內的14名分析師,全數將信任票投給太陽。

不過,快艇也非毫無希望,在這14名分析師中,每人都認為戰線將至少被拉到第六場,也有四人認為,雙方將血戰至第七場才分出勝負。由此可知,雙方戰力並沒有明顯落差,若快艇能咬住戰局、發揮較佳的板凳戰力,或許能扳倒太陽,報前年西區總決賽落敗的一箭之仇。

快艇與太陽將在4月16日展開首場對陣,上次他們在季後賽碰頭時,缺少雷納德(Kawhi Leonard)的快艇將戰局逼至第六場,這回換少了喬治情況下,他們仍會是太陽難纏的對手。

Not a single analyst picked the Clippers to beat the Suns. It's a 14-0 sweep. Been a long time since the Clippers were that level of underdog. pic.twitter.com/SL2KRf5HAt