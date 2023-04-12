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NBA／籃板遭老鷹碾壓種敗因 熱火羅瑞：希望我有6呎9吋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火附加賽不敵老鷹遭到低順位種子逆襲，後衛羅瑞就直言，籃板成為本場比賽的致命差距，恨不得自己能夠長高到6呎9吋。 美聯社
熱火附加賽不敵老鷹遭到低順位種子逆襲，後衛羅瑞就直言，籃板成為本場比賽的致命差距，恨不得自己能夠長高到6呎9吋。 美聯社

熱火隊今天在附加賽首場比賽遭遇老鷹隊，在失去制空權的情況下，團隊籃板慘輸對手24顆，讓全場猛轟33分卻無力幫助球隊逆轉的後衛羅瑞（Kyle Lowry）直言，籃板成為本場比賽的致命差距，恨不得自己能夠長高到6呎9吋，幫助球隊鞏固禁區。

儘管在附加賽開打前被認為有很高的機率能夠擊敗老鷹挺進到季後賽，不過熱火在今天比賽中，球隊的禁區與籃板保護問題遭到放大，團隊籃板比對手少了24顆，進攻籃板更僅抓下6顆，不如老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）一人的8顆。

賽後熱火球員直言，籃板成為這場比賽的勝負關鍵，攻下21分、4籃板、9助攻的巴特勒（Jimmy Butler）就說：「我們的先發球員必須打得更好，因為整個賽季都面臨一樣的問題，就是籃板太差，接下來必須想辦法拿出與這場截然不同的表現。」

攻下26分的赫洛（Tyler Herro）認為，老鷹今天籃板球完全碾壓熱火，第四節一度帶起球隊反撲的羅瑞則說：「老鷹有很多巨人，我們卻沒辦法讓他們遠離禁區，導致被他們抓下太多籃板，真希望自己能夠長高到6呎9吋。」

Kyle Lowry Jimmy Butler 熱火 老鷹

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