NBA／老鷹勝熱火寫附加賽紀錄 墨瑞酸ESPN預測出糗

NBA附加賽首輪賽事今天點燃戰火，首場比賽由東區第7、8名的熱火、老鷹隊交鋒，老鷹在掌控整場比賽制空權的情況下，籃板數大勝對手24顆，禁區得分也比熱火多出18分，最終以116：105擊敗熱火，總教練史奈德（Quin Snyder）直言，籃板成為球隊取勝的重要一環。

儘管在附加賽開打前被預估可能無法通過熱火這關，但老鷹今天發揮禁區優勢，一路壓著對手打，中鋒卡佩拉（Clint Capela）就抓下21籃板，個人8顆進攻籃板更超過熱火全隊6顆，對於熱火禁區形成重傷害。

對於老鷹在附加賽取勝，成為史上首支在附加賽首輪擊敗第7種子的第8種子球隊，史奈德說：「這是一場艱難的比賽，強度相當高，雙方都很努力競爭，我為球隊在對方展開反擊時作出回應感到驕傲。我們陣中有很多喜歡搶籃板的球員，籃板球成為我們重要的一環，這讓我們在投籃時不會有絲毫的猶豫。」

今天攻下18分、6助攻、5籃板的墨瑞（Dejounte Murray）也在賽後轉發ESPN賽前預測一面倒認為老鷹將吞敗的發文，笑稱「你們出糗了吧」，談到球隊搶下季後賽門票，他說：「我們要跟附加賽說再見了，接下來我們要前進季後賽，這才是真正重要的比賽。」

udn討論區