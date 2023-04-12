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NBA／期盼和厄文再續前緣 唐西奇：我在達拉斯很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左)、唐西奇(右)。 法新社
厄文(左)、唐西奇(右)。 法新社

獨行俠季中透過交易得到球星厄文（Kyrie Irving），結果他與唐西奇（Luka Doncic）化學反應不佳，最終無緣季後賽。不過唐西奇近日仍表態，希望球隊休賽季能和厄文續約。

厄文今年休賽季將進入自由市場，獨行俠擁有鳥權，最多可以開出5年2.72億美元的合約。唐西奇也表態想再續前緣，「他（厄文）是很棒的球員，希望我們能繼續培養化學反應，這不是一天或一周內就能達成的。」

據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）先前報導，若獨行俠下季戰績再無起色，唐西奇將喊「賣我」，對此唐西奇表示：「我在這裡很開心，不用擔心。」

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也承諾會幫助唐西奇，「我們的工作就是讓唐西奇開心，圍繞他建隊，找尋合適的球員幫助他贏球，他的天賦值得這麼做。」

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