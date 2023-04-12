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NBA／曾帶領籃網走出重建 火箭面試勇士助教亞特金森

聯合新聞網／ 綜合報導
亞特金森目前為勇士隊助教。 法新社
亞特金森目前為勇士隊助教。 法新社

火箭隊日前與總教練西拉斯（Stephen Silas）分道揚鑣，並開始找尋下任教頭，目前在勇士隊擔任助教的亞特金森（Kenny Atkinson）成了可能人選之一。

西拉斯是在2020年從約滿卸任的前教練丹東尼（Mike D'Antoni）手中接下火箭隊教鞭，並在當家球星哈登（James Harden）被交易至籃網隊後，開始帶領年輕人步向重建。在西拉斯三季執教中，火箭幾乎年年於西區敬陪末座，總戰績僅59勝177負，讓球隊決定結束雙方合作關係。

火箭近日也開始面試新教頭，除了日前傳出對暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）有興趣外，根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，正在備戰季後賽的勇士也已同意火箭與球隊助教亞特金森接觸。

根據沃納羅斯基說法，亞特金森擅於培養年輕戰力、塑造贏球文化。他於2016年首次接任總教練後，很快就帶領籃網於2018-19賽季重回季後賽走出黑暗期，不過隔季杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）到來後，因未獲雙星力挺，選擇在季中請辭，進而轉往勇士擔任助教。

事實上他去年原本答應黃蜂隊要接手總教練，最終卻反悔選擇續留勇士，如今二度有球隊向他伸出橄欖枝，就看他這回能否為火箭重建之路帶來重大影響。

火箭 勇士

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