NBA／曾帶領籃網走出重建 火箭面試勇士助教亞特金森

火箭隊日前與總教練西拉斯(Stephen Silas)分道揚鑣,並開始找尋下任教頭,目前在勇士隊擔任助教的亞特金森(Kenny Atkinson)成了可能人選之一。

西拉斯是在2020年從約滿卸任的前教練丹東尼(Mike D'Antoni)手中接下火箭隊教鞭,並在當家球星哈登(James Harden)被交易至籃網隊後,開始帶領年輕人步向重建。在西拉斯三季執教中,火箭幾乎年年於西區敬陪末座,總戰績僅59勝177負,讓球隊決定結束雙方合作關係。

火箭近日也開始面試新教頭,除了日前傳出對暴龍隊總教練諾斯(Nick Nurse)有興趣外,根據「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導,正在備戰季後賽的勇士也已同意火箭與球隊助教亞特金森接觸。

根據沃納羅斯基說法,亞特金森擅於培養年輕戰力、塑造贏球文化。他於2016年首次接任總教練後,很快就帶領籃網於2018-19賽季重回季後賽走出黑暗期,不過隔季杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)到來後,因未獲雙星力挺,選擇在季中請辭,進而轉往勇士擔任助教。

事實上他去年原本答應黃蜂隊要接手總教練,最終卻反悔選擇續留勇士,如今二度有球隊向他伸出橄欖枝,就看他這回能否為火箭重建之路帶來重大影響。

