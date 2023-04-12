NBA／喬丹1998總冠軍賽實戰球鞋 6763萬元刷新拍賣紀錄

國際拍賣公司蘇富比宣布，一雙美國職籃NBA超級球星喬丹穿過的球鞋今天以220萬美元（約新台幣6763萬元）賣出，創下實戰球鞋拍賣價的新高紀錄。

法新社報導，喬丹（Michael Jordan）曾在1998年NBA總冠軍賽第2戰穿著這雙"Bred" Air Jordan 13球鞋，最後拿下他生涯第6座，也是最後一座總冠軍。

今天落槌的球鞋打破了喬丹自己於2021年9月所創下、以150萬美元（約新台幣4611萬元）拍出球鞋的紀錄。

去年，喬丹的一件球衣以1010萬美元（約新台幣3.1億元）賣出，這是與任何賽事相關的收藏品中，拍賣價格最高的一項。

蘇富比（Sotheby's）負責街頭服飾與現代收藏品的主管瓦赫特（Brahm Wachter）透過聲明表示：「今天拍賣打破紀錄，進一步證明對喬丹體育紀念品的需求持續上漲，並超越所有人的預期。」

喬丹1998年6月5日在芝加哥公牛以93比88擊敗猶他爵士的比賽中，下半場腳上穿的就是今天拍賣的這雙球鞋。 美聯社

喬丹1998年6月5日在芝加哥公牛以93比88擊敗猶他爵士的比賽中，下半場腳上穿的就是今天拍賣的這雙球鞋。

喬丹在那場比賽攻下全場最高的37分，幫助公牛在總冠軍賽以1比1扳平戰局。

蘇富比表示，喬丹賽後在那雙鞋上簽了名，並送給一名球童。

蘇富比並未證實賣家身分，但透露並非當初從喬丹手中收下球鞋的球童，此外也沒有說明這雙13號球鞋的最後買家是誰。

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