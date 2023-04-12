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NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

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NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹球星楊恩(中)。 美聯社
老鷹球星楊恩(中)。 美聯社

東區附加賽今天率先登場，老鷹與熱火隊爭奪東區第7種子。儘管老將羅瑞（Kyle Lowry）回春攻進33分，老鷹仍多點開花以116：105擊敗熱火，確定取下季後賽門票，將對決東區第2的塞爾蒂克，熱火後天將與暴龍vs.公牛的勝隊爭奪東區最後一張季後賽門票。

老鷹開場就打出11：4的攻勢，首節取得9分領先。第二節老鷹板凳發威，攻進20分，熱火只有老將羅瑞單節12分苦苦支撐，半場打完老鷹以65：50領先。

第三節熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）及赫洛（Tyler Herro）合力飆分，一度將分差縮小到5分，不過老鷹球星楊恩（Trae Young）也轉為攻擊模式，幫助老鷹三節打完仍領先13分。

末節熱火羅瑞再度發揮老將價值，狂飆4記三分球，無奈隊友無法做出太多貢獻，老鷹仍穩扎穩打收下勝利，下剋上搶下東區第七，季後賽首輪將挑戰塞爾蒂克。

老鷹全隊7人得分上雙，楊恩攻下25分8籃板7助攻，中鋒卡佩拉（Clint Capela）只得4分，但狂抓21個籃板。熱火的部分，羅瑞攻下33分，赫洛26分，巴特勒21分9助攻。

Trae Young Jimmy Butler Kyle Lowry

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