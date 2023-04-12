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NBA／戈貝爾揮拳被禁賽 灰狼附加賽未打先損2將
NBA附加賽今天點燃戰火，西區第8種子灰狼隊對決湖人隊前，宣布禁區門神戈貝爾因對隊友安德森揮拳遭禁賽1場，防守大鎖麥克丹尼爾斯用拳頭捶牆造成骨折無法出賽，比賽還未開打就損傷兩大將。
附加賽先由東、西區第7、8名交手，勝隊直接晉級季後賽，敗隊將與第9、10名之戰的勝隊爭搶最後一張門票。
談到湖人本季一路走得跌跌撞撞，最終搶下附加賽門票，戴維斯直言，球隊在季中補進羅素、畢斯利與范德比爾特，注入外線火力、組織能力與防守能量，「毫無疑問，他們肯定是幫助隊轉變的關鍵。」
東區附加賽首戰將由排名第7的熱火隊出戰第8的老鷹隊，對於前一季奪下東區龍頭，今年必須打附加賽爭取季後賽門票，熱火球星巴特勒表示，不會在意外界對於他們的看法，「對我們來說，這兩年都一樣，去年也沒有人認為我們會一路贏，所以我一點都不在乎。」
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