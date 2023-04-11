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NBA／勇士完成372次灌籃 累積74.4萬美元做公益

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫明加轟炸籃框。 美聯社
庫明加轟炸籃框。 美聯社

尋求衛冕的勇士，在今年賽季受到多重因素影響，開季前10場苦吞7敗，一路走得跌跌撞撞，直到球季尾聲才靠著一波8勝2敗的氣勢，得以拿到西區第6名席次，順利挺進季後賽，並且將在首輪對決奪下太平洋組龍頭的國王。

在備戰季後賽之餘，勇士球團也不忘持續社區關懷和公益事業。

根據統計，勇士本季一共完成372次灌籃，將可以為社區基金會募集74萬4000美元。

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