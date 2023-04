NBA／勇士完成372次灌籃 累積74.4萬美元做公益

尋求衛冕的勇士,在今年賽季受到多重因素影響,開季前10場苦吞7敗,一路走得跌跌撞撞,直到球季尾聲才靠著一波8勝2敗的氣勢,得以拿到西區第6名席次,順利挺進季後賽,並且將在首輪對決奪下太平洋組龍頭的國王。

在備戰季後賽之餘,勇士球團也不忘持續社區關懷和公益事業。

根據統計,勇士本季一共完成372次灌籃,將可以為社區基金會募集74萬4000美元。

