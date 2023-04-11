NBA／勇士完成372次灌籃 累積74.4萬美元做公益
尋求衛冕的勇士，在今年賽季受到多重因素影響，開季前10場苦吞7敗，一路走得跌跌撞撞，直到球季尾聲才靠著一波8勝2敗的氣勢，得以拿到西區第6名席次，順利挺進季後賽，並且將在首輪對決奪下太平洋組龍頭的國王。
在備戰季後賽之餘，勇士球團也不忘持續社區關懷和公益事業。
根據統計，勇士本季一共完成372次灌籃，將可以為社區基金會募集74萬4000美元。
The Dubs have 372 dunks so far this season, resulting in $744,000 raised for the Warriors Community Foundation courtesy of @Rakuten— Golden State Warriors (@warriors) April 10, 2023
Dunks for Donations || #DubNation pic.twitter.com/QOjG2XHu5h
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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