NBA／與國王季後賽經驗差距大 格林：要打到他們懷疑人生

NBA例行賽昨天告一段落,儘管季後賽對戰組合仍必須等到附加賽落幕後才能確定,不過排名西區第6名的衛冕軍勇士隊已經確定將在首輪遭遇西區第3名的國王隊,兩隊在季後賽經驗上也可說是有天差地遠的差距,讓勇士前鋒格林(Draymond Green)直言要迅速打到國王球員懷疑人生。

國王今年終結長達16年無緣季後賽的聯盟史上最長紀錄,不過卻將在季後賽首輪就碰上衛冕軍勇士,相較於過去8年4度奪冠的勇士來說,國王陣中頭牌球星沙波尼斯(Domantas Sabonis)僅有3年合計13場季後賽經驗,生涯只待過國王的福克斯(De'Aaron Fox)更是一場季後賽都沒打過。

對於雙方的經驗差距,勇士明星前鋒格林就表示,這將成為勇士的機會,且他們將不會手下留情,「國王是一支年輕且沒有太多季後賽經驗的球隊,我們必須抓住這個機會,不讓他們有太多希望,並讓他們盡快感到不安、懷疑自我,這就是我們的目標。」

The Battle for NorCal begins in Round 1 on April 15 at 5:30PM PST on @ABCNetwork 👑



